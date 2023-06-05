В четвертьфинале турнира Roland Garros 7 июня сойдутся четвертая и шестая ракетки мира. Норвежец Каспер Рууд будет играть против датчанина Хольгера Руне. Матч начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Встреча состоится на стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Каспер Рууд на четыре года старше своего соперника и более опытен. В его активе уже есть два финала на турнирах Большого шлема. В прошлом году на Ролан Гаррос он проиграл Рафаэлю Надалю, а затем на US Open уступил Карлосу Алькарасу. Начало нового сезона для норвежца выдалось не очень удачным, он никак не мог преодолеть барьер второго круга на некоторых турнирах, проходивших на харде. Зато на грунте сразу завоевал титул в Португалии. В актив он может занести и турнир в Риме, где смог дойти до полуфинала, но уступил как раз своему предстоящему оппоненту.

Хольгер Руне после победы над Руудом в Риме уступил в финале Даниилу Медведеву, но грунтовые турниры этого сезона тоже может занести себе в актив. Он принимал участие в четырех и в трех из них достиг финала. В Мюнхене оказался победителем. Все эти успехи позволили ему накануне Ролан Гаррос впервые в карьере подняться на шестую строчку рейтинга. На нынешнем турнире ему легко дался только один матч, когда в первом круге он обыграл в трех сетах американца Кристофера Юбенкса. Дальше было все сложнее, а предыдущая игра против аргентинца Франсиско Серундоло дошла до супертай-брейка.

Теперь вопрос, успеет ли датчанин восстановиться к четвертьфиналу. У Рууда тоже был сложный матч с чилийцем Николасом Харри, но завершил он его все же в трех сетах. Соперники за последние два года сыграли между собой пять раз, четыре победы на счету Рууда. Букмекеры отдают небольшое преимущество Касперу. Winline предлагает на его успех коэффициент 1,80, победа Хольгера оценивается коэффициентом 2,07.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023