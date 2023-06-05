Руне после победы над Серундоло на решающем тай-брейке: «В Австралии у меня было душераздирающее поражение, когда я подавал на матч, но проиграл»

Теги Ролан Гаррос ATP Франсиско Серундоло Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что на решающем тай-брейке обыграл Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос». Он подавал на матч в пятом сете.

«Это уникальное чувство – находиться на этом корте перед невероятными болельщиками. Было так весело. Спасибо, ребята!

В Австралии у меня было душераздирающее поражение [от Андрея Рублева в четвертом круге], когда я подавал на матч, но проиграл. И сейчас перед решающим тай-брейком я сказал себе просто расслабиться, играть в теннис и наслаждаться.

Такие моменты остаются с тобой навсегда – проиграешь ты или выиграешь. Так что я хотел им насладиться».

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6 комментариев

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Панарин против Диктатора
повезло. любой вавринка съел бы его
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Mr@k
ну скажи спасибо что сегодня был серундоло, а то опять проиграл бы..))
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Dikki Shelton
Молодец. Удачи против Каспера.
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