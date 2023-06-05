Руне после победы над Серундоло на решающем тай-брейке: «В Австралии у меня было душераздирающее поражение, когда я подавал на матч, но проиграл»
Хольгер Руне прокомментировал то, что на решающем тай-брейке обыграл Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос». Он подавал на матч в пятом сете.
«Это уникальное чувство – находиться на этом корте перед невероятными болельщиками. Было так весело. Спасибо, ребята!
В Австралии у меня было душераздирающее поражение [от Андрея Рублева в четвертом круге], когда я подавал на матч, но проиграл. И сейчас перед решающим тай-брейком я сказал себе просто расслабиться, играть в теннис и наслаждаться.
Такие моменты остаются с тобой навсегда – проиграешь ты или выиграешь. Так что я хотел им насладиться».
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