Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет с Руудом

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Франсиско Серундоло Хольгер Руне Теннис

20-летний Хольгер Руне в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл Франсиско Серундоло – 7:6(3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6(10-7).

В пятом сете датчанин отыграл тройной брейк-пойнт при счете 3:4, потом сделал брейк, но не подал на матч. 

Руне второй раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – в прошлом году он дошел до этой стадии в Париже. 

Теперь он, как и в 2022-м, сыграет с Каспером Руудом

9 комментариев

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Viling
Только совсем недавно играли... 20 мая вроде.
Что вкуснее - датские Smørrebrød и Stjerneskud или норвежские Rømmegrøt и Kjøttkaker?
Кто интереснее - Ганс Христиан Андерсен или Helga Gunerius Eriksen?
Что круче - датский парк Vadehavscentret или норвежские фьорды?
Что благозвучнее - стандартный датский Rigsdansk или норвежские bokmål и nynorsk?
Какая газета круче - Ekstra Bladet или Nettavisen?
Кто громче крикнет Jaaaa в раздевалке?
Кто самое слабое звено? :)
+9
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Лёля Иванова
Ответ Viling
Только совсем недавно играли... 20 мая вроде. Что вкуснее - датские Smørrebrød и Stjerneskud или норвежские Rømmegrøt и Kjøttkaker? Кто интереснее - Ганс Христиан Андерсен или Helga Gunerius Eriksen? Что круче - датский парк Vadehavscentret или норвежские фьорды? Что благозвучнее - стандартный датский Rigsdansk или норвежские bokmål и nynorsk? Какая газета круче - Ekstra Bladet или Nettavisen? Кто громче крикнет Jaaaa в раздевалке? Кто самое слабое звено? :)
Вы в Скандинавской теме))
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Ничего Смешного
Качели, Хольгер откровенно слил 4й сет, был на гране, но сумел переломить ход, а Франсиско не воспользовался моментом. По мне так Серундоло был интереснее на этом покрытие, но не хватило немного.
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daiv18
Жаль Руне повзрослел, больше не услышит от Рууда пару ласковых у сетки)
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Mr@k
Рууд сейчас кажется чуток поуверенее , поставил бы на него
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S.Graf
Я ору: опять Ру-Ру
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Dikki Shelton
Браво Хольгер 👏
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Бекзат Саматович
Выиграет наглый датчанин скромный норвежец не может отрастить яйца
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