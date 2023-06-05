Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет с Руудом
20-летний Хольгер Руне в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл Франсиско Серундоло – 7:6(3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6(10-7).
В пятом сете датчанин отыграл тройной брейк-пойнт при счете 3:4, потом сделал брейк, но не подал на матч.
Руне второй раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – в прошлом году он дошел до этой стадии в Париже.
Теперь он, как и в 2022-м, сыграет с Каспером Руудом.
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