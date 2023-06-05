Соррибес-Тормо о том, что они с Бузковой якобы настаивали на дисквалификации Като и Сутьяди: «Мы не сделали ничего – только сходили к судье и объяснили, что произошло»

прокомментировала вчерашний инцидент в парном матче. Они с Мари Бузковой играли с Мией Като и Алдилой Сутьяди, и соперниц дисквалифицировали за то, что Като попала мячом в болдевочку.

Соррибес-Тормо и Бузкову критиковали за то, что они настаивали на дисквалификации в разговоре с судьей.

«Это очень плохая ситуация. Мне с Мари тоже было тяжело из-за того, что про нас говорили. Мы не сделали ничего – только сходили к судье и объяснили, что произошло.

Мы говорили, что девочка плачет – мы испугались, что что-то случилось. Потом мы говорили, что она прямо в нее попала, потому что судья говорил, что не видел мяч.

Дальнейшее решение принимал супервайзер. Мы не сделали ничего плохого.

И это единственное, что я скажу по поводу вчерашнего».

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