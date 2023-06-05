Соррибес-Тормо о том, что они с Бузковой якобы настаивали на дисквалификации Като и Сутьяди: «Мы не сделали ничего – только сходили к судье и объяснили, что произошло»

Теги Ролан Гаррос происшествия WTA Сара Соррибес-Тормо Теннис

Сара Соррибес-Тормо прокомментировала вчерашний инцидент в парном матче. Они с Мари Бузковой играли с Мией Като и Алдилой Сутьяди, и соперниц дисквалифицировали за то, что Като попала мячом в болдевочку.

Соррибес-Тормо и Бузкову критиковали за то, что они настаивали на дисквалификации в разговоре с судьей.

«Это очень плохая ситуация. Мне с Мари тоже было тяжело из-за того, что про нас говорили. Мы не сделали ничего – только сходили к судье и объяснили, что произошло.

Мы говорили, что девочка плачет – мы испугались, что что-то случилось. Потом мы говорили, что она прямо в нее попала, потому что судья говорил, что не видел мяч.

Дальнейшее решение принимал супервайзер. Мы не сделали ничего плохого.

И это единственное, что я скажу по поводу вчерашнего».

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7 комментариев

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hsmshhzfn5
Ну это же вранье.
Они даже не видели, как летел мяч. Общались в это время между собой в другой стороне.

Очень много вранья в женском теннисе.
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Pasha Saotsera
Две змеи. Еще пытаются выкрутиться.
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-2
+14
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Артем Котельников
А то есть без вас бы супервайзер, судья на вышке и главный судья решение бы не приняли? Лучше бы вообще молчала, чем так говорить
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-1
+10
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Aryna Lapko
Во заливает) судья не видел, а они оказывается все видели, хотя и стояли спиной)
+8
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Luis Bovleck
"прости, я не хотел" - сказал солдат, проткнув штыком врага
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твинер без замаха
Ситуация, когда пиарщик не успел
+1
0
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tanya_1111
Зашла в ее инстаграм, ну зато она стала популярной, столько комментариев и лайков под комментариями не было никогда )))
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