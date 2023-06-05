Ролан Гаррос. Расписание 6 июня. Павлюченкова сыграет в 12:00 мск, Хачанов и Джокович – третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 6 июня, деcятый игровой день турнира.
Все одиночные матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрие кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.
План такой:
- Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова;
- Элина Свитолина – Арина Соболенко (2);
- Новак Джокович (3) – Карен Хачанов (11);
- (не раньше 21:15 мск) Карлос Алькарас (1) – Стефанос Циципас (5).
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