Ролан Гаррос. Расписание 6 июня. Павлюченкова сыграет в 12:00 мск, Хачанов и Джокович – третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 6 июня, деcятый игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрие кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

План такой:

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