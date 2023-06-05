Ролан Гаррос. Расписание 6 июня. Павлюченкова сыграет в 12:00 мск, Хачанов и Джокович – третьим запуском, Алькарас и Циципас – вечером

Теги Новак Джокович Анастасия Павлюченкова Элина Свитолина Карен Хачанов Арина Соболенко Стефанос Циципас Каролина Мухова Карлос Алькарас Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 6 июня, деcятый игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на центральном корте имени Филипа Шатрие кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

План такой:

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Ответ daiv18
Джоковича ставят не последним матчем, когда еще жарко) Предпочли Алькараса ему.
Вывеска Карасик - Стеф помощнее, чем Джокович - Хачанов, будем объективны. Да и третий запуск на Шатрие - это далеко не жара, начало около 16:00 по местному времени сразу после женских матчей.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Да уж, ну и матчи, один круче другого... Нашим удачи)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DjokoND
Джокович похоже станет первым, кто так или иначе сыграет все матчи на шатрие)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Ну вот и всё для Циципаса. Вечером уже наверно будет не пробить защиту соперника от слова "совсем".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий