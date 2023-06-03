Четвертая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в матче четвертого круга Roland Garros 2023 встретится с 35 ракетой чилийцем Николасом Харри. Их матч состоится 5 июня, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

Встреча пройдет на стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Каспер Рууд в прошлом году на Ролан Гаррос смог дойтти до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю. Теперь болельщики норвежца надеются как минимум на повторение успеха. К этому есть предпосылки. С одной стороны, нижняя сетка в мужском одиночном турнире по именам выглядит слабее верхней, где есть Джокович, Алькарас, Циципас и другие. С другой, не совсем уж слабые соперники до финала могут быть у Рууда. Причем он прекрасно знает силу и Николаса Харри и возможного будущего оппонента Хольгера Руне. Пока Каспер не давал повода усомниться в своих силах, разве что сильно проседает его вторая подача.

Николас Харри до недавнего времени был ничем не примечательным теннисистом тура, выступал средне и завоевал всего один титул. Однако в этом сезоне его игра преобразилась, он выиграл два турнира, один из них накануне Roland Garros, подошел в отличной форме к мейджору, поднялся в мировом рейтинге на самую высокую для себя позицию в картере — 35 и после турнира наверняка поднимется еще выше. В матче третьего круга с Маркосом Гироном чилиец показал все свои лучшие качества, мощный форхенд, отличная игра на задней линии и хороший процент попаданий с первой подачи.

Соперники встречались дважды. Первый раз в прошлом году на хардовом турнире в Южной Корее, Каспер Рууд взял верх в трех сетах. Второй поединок состоялся полторы недели назад в четвертьфинале Geneva Open на грунте, там верх взял уже Николас и сейчас находится в отличной форме. Букмекеры тем не менее считают, что шансы на победу у норвежца выше. Winline предлагает на его успех коэффициент 1,52, победа чилийца оценивается коэффициентом 2,60.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023