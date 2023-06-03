Норвежский теннисист, четвертая ракетка мира Каспер Рууд в матче четвертого круга Roland Garros 2023 встретится с чилийцем Николасом Харри. Матч состоится 5 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Каспер Рууд уже второй год входит в элиту мирового тенниса и не выпадает из десятки рейтинга. В прошлом году он находился на второй позиции, к Ролан Гаррос подошел будучи четвертым. Конечно, в памяти свежо выступление норвежца в прошлом сезоне на кортах Парижа. Тогда он был восьмым сеяным, смог дойти до финала турнира, но там встретился с великим Рафаэлем Надалем. Итог того матча известен, Каспер не смог оказать серьезного сопротивления испанцу. Теперь Надаля нет, Рууд выступает в нижней части сетки, которую считают более слабой, так почему бы не повторить достижение годичной давности, а то и не превзойти его. С другой стороны, соперники не так просты, как может показаться. С тем же Николасом Харри норвежец играл на предыдущем турнире в Женеве и уступил ему. На текущем Ролан Гаррос в первом круге Рууд в трех сетах переиграл шведского теннисиста Элиаса Имера, во втором в четырех партиях взял венрх над итальянцем Джулио Дзеппьери, а в предыдущей игре также в четырех сетах Каспер выиграл у китайца Чжичжэнь Чжана.

Николасу Харри 27 лет, он давно выступает в туре, смог завоевать три титула на турнирах АТР, при этом на турнирах Большого шлема достижений у него нет. Максимум, что ему удавалось до выступления на нынешнем Открытом чемпионате Франции, выходить во второй круг. Более того, в Париже он никогда не проходил дальше первого круга. Но в этом сезоне вообще в карьере чилийца наметился прогресс. Он впервые так высоко для себя сумел подняться в мировом рейтинге. В марте выиграл домашний турнир АТР. В той же Женеве накануне Ролан Гаррос смог дойти до финала и в двух сетах взял верх над Григором Димитровым. Таким образом два из трех титулов чилийца были завоеваны в этом сезоне. Он продолжает сохранять отличную спортивную форму. В первом круге он в трех сетах выиграл у боливийца Уго Делльена, а затем в четырех сетах обыграл по очереди двух американских теннисистов Томми Пола и Маркоса Гирона.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Рууда — 4

победы/поражения Рууда в 2023 году — 19/11

победы/поражения Рууда на грунте — 15/5

рейтинг ATP Харри — 35

победы/поражения Харри в 2023 году — 25/9

победы/поражения Харри на грунте — 20/7

Факты и статистика перед матчем Рууд — Харри

Статистики обратили внимание, что Николас Харри удерживает фору плюс 3,5 в семи матчах подряд. При этом чилийцу нужно обратить внимание на то, что Каспер Рууд отлично начинает свои поединки. В девяти из десяти последних матчей выигрывает первый сет.

Статистика личных встреч Рууд — Харри

История личных встреч теннисистов насчитывает всего два матча. Упомянутый поединок в четвертьфинале Geneva Open Харри выиграл в трех сетах. В сентябре прошлого года они встречались впервые в Сеуле на Korea Open, там во втором раунде в трех сетах победил норвежец. Турнир проходил на харде.

Прогноз на матч Рууд — Харри

Итак, теннисисты встречались полторы недели назад. Харри за это время нисколько не стал слабее, что он и доказывает на кортах Парижа. Причем показывает достаточно мощный теннис, быстро передвигается по задней линии, уверенно держит свою подачу, а своим форхендом регулярно попадает по линии. Касперу нужно задуматься о своей второй подаче, на ней он пока выигрывает менее 50 процентов очков и рискует повторить итог матча этих соперников в Женеве. Букмекеры отдают преимущество норвежцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,52, выигрыш Харри оценивается коэффициентом 2,80.

Наш прогноз: на букмекеров, наверное, магически действует цифра 4 — строчка рейтинга АТР, на которой находится Рууд. Однако нынешняя игра Харри тянет явно не на цифру 35, это уже его рейтинг. Если чилиец сохранит всю мощь своей атаки, то Каспер не выдержит. В любом случае ставим на тотал больше 39,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023