Хачанов о плане на матч с Джоковичем: «Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите»

Карен Хачанов прокомментировал то, что сыграет с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Это будет их 10-я встреча, и Хачанов выиграл только одну.

– Какие у вас планы на матч? Какие шахматные ходы вы заготовили?

– Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите (улыбается).

Против него нужно хорошо играть в шахматы. Завтра я буду готовиться. Как обычно, есть один день, чтобы с командой проанализировать, что можно делать лучше. Мы посмотрит его розыгрыши, его матчи и составим план.

Конечно, он один из самых сложных соперников. Его никогда нельзя списывать со счетов. Я его бесконечно уважаю, но я сосредоточен, настроен. Посмотрим, получится ли у меня выиграть в этот раз.

Хачанов третий раз подряд вышел в 1/4 «Шлема»! На них он стабильнее всех в туре

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе