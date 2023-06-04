Хачанов о плане на матч с Джоковичем: «Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что сыграет с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Это будет их 10-я встреча, и Хачанов выиграл только одну.

– Какие у вас планы на матч? Какие шахматные ходы вы заготовили?

– Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите (улыбается).

Против него нужно хорошо играть в шахматы. Завтра я буду готовиться. Как обычно, есть один день, чтобы с командой проанализировать, что можно делать лучше. Мы посмотрит его розыгрыши, его матчи и составим план.

Конечно, он один из самых сложных соперников. Его никогда нельзя списывать со счетов. Я его бесконечно уважаю, но я сосредоточен, настроен. Посмотрим, получится ли у меня выиграть в этот раз.

Хачанов третий раз подряд вышел в 1/4 «Шлема»! На них он стабильнее всех в туре

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3 комментария

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Доминик
План один - взять хотя бы один сет )))
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Антон Тимофеев
Новак с 2021 выступил на 7 Шлемах(сейчас - восьмой) и проиграл только дважды - Медведеву в финале ЮСО-21 и Надалю в четвертьфинале РГ-22. Прости, Карен, но у тебя шансов почти нет((( 51 игра: 49 побед - 2 поражения. Вот вам и старый Новак)))
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