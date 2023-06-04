Хачанов о плане на матч с Джоковичем: «Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите»
Карен Хачанов прокомментировал то, что сыграет с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».
Это будет их 10-я встреча, и Хачанов выиграл только одну.
– Какие у вас планы на матч? Какие шахматные ходы вы заготовили?
– Я не буду вам рассказывать свои ходы. Вы же ему сразу передадите (улыбается).
Против него нужно хорошо играть в шахматы. Завтра я буду готовиться. Как обычно, есть один день, чтобы с командой проанализировать, что можно делать лучше. Мы посмотрит его розыгрыши, его матчи и составим план.
Конечно, он один из самых сложных соперников. Его никогда нельзя списывать со счетов. Я его бесконечно уважаю, но я сосредоточен, настроен. Посмотрим, получится ли у меня выиграть в этот раз.
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