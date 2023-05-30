Фоньини о победе над Оже-Альяссимом: «Если есть проблемы, я ему сочувствую и желаю скорейшего выздоровления, но сейчас пришло время сосредоточиться на себе»

Фабио Фоньини прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом на «Ролан Гаррос».

Фоньини выиграл 6:4, 6:4, 6:4.

По ходу матча канадец испытывал физические проблемы. На пресс-конференции он рассказал, что из-за болезни почти не спал всю ночь перед игрой.

Кроме того, на прошлой неделе Оже-Альяссим снялся с третьего круга в Лионе из-за травмы правого плеча. В Париже он играл на обезболивающих.

«Я рад, потому что он большой чемпион. Хоть я и думал, что он готов не на 100%, но если такой чемпион снимается на турнире перед «Большим шлемом», он все равно будет играть, с болью или без.

Со мной такое случалось много раз за карьеру. Если есть проблемы, я ему сочувствую и желаю скорейшего выздоровления, но сейчас пришло время сосредоточиться на себе.

Я рад. Я в трех сетах обыграл соперника из топ-10. Это всегда сложно, и я рад, что вышел во второй круг».

Оже-Альяссим после поражения от Фоньини: «Вчера ночью я заболел и почти не спал. Всю ночь мне было плохо»

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