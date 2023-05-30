Стэн Вавринка: «Я знаю, что сейчас я не на том уровне, что в 2015-м, и точно никогда на него не вернусь. Для меня это не проблема»

Стэн Вавринка ответил, как реагирует на свои нынешние спады в игре.

Вопрос задавали в контексте того, что он трехкратный победитель «Больших шлемов» и олимпийский чемпион в паре, а теперь испытывает проблемы в первом круге «Ролан Гаррос».

Накануне Вавринка за 4 часа 35 минут обыграл Альберта Рамоса – 7:6(5), 6:4, 6:7(2), 1:6, 6:4.

«Прежде всего, у меня была прекрасная карьера, но я не зацикливаюсь на прошлом. Я всегда сосредоточен на настоящем, и нет такого, что я все время думаю о своих достижениях на каждом турнире.

Можно будет подумать обо всем этом, когда я закончу. А пока я продолжаю играть, всегда важно концентрироваться на настоящем и на целях на будущее.

Я знаю, что сейчас я не на том уровне, что в 2015-м, и точно никогда на него не вернусь. Для меня это не проблема. Я стараюсь получать удовольствие. Мне 38 лет. Я добился гораздо большего, чем мог себе представить, но я знаю, что мне еще многое предстоит сделать в теннисе. Я по-прежнему способен выигрывать отличные матчи и добиваться высоких результатов.

Но для этого нужно каждый день принимать свой нынешний уровень. Я стремлюсь прогрессировать. Я играю в теннис на очень высоком уровне. И хотя я выиграл в пяти сетах и в четвертом столкнулся с физическим и психологическим спадом, это все равно прекрасный матч.

Он сложный соперник, особенно когда ты нестабилен, замедляешь темп и делаешь удобные для него удары.

Так что я очень рад быть здесь, выиграть свой первый матч. Но повторюсь, я не думаю о своих достижениях. Я знаю, на каком уровне я сейчас, и меня это устраивает».

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