Янник Синнер: «Я был бы очень рад, если бы наше соперничество с Алькарасом продолжалось 10-15 лет, но есть и другие игроки»
Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом.
«Я считаю, что на данный момент он самый разносторонний игрок. Он умеет все на корте, ему нельзя доставить проблем, как многим другим игрокам, возможно, у них бэкхенд хуже, чем форхенд.
Он выкладывается на 100% в каждом ударе. Мне кажется, что я тоже, но есть аспекты, в которых я намного лучше. Мы много подаем, стараемся это развивать, улучшать.
Я просто стараюсь проводить много важных матчей на важных стадиях, ради этого я работаю, прилагаю все усилия.
Думаю, мы играем в похожий теннис. Поэтому у нас бывают очень хорошие розыгрыши. Мы трудяги, и он прокладывает свой путь, а я – свой.
Я был бы очень рад, если бы наше соперничество продолжалось 10-15 лет, но есть и другие игроки.
Например, Хольгер [Руне] показывает отличный теннис, мне кажется, что Лоренцо Музетти станет выдающимся игроком.
Кто знает, но я считаю себя одним из лучших молодых игроков. Посмотрим».
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