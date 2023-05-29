Янник Синнер: «Я был бы очень рад, если бы наше соперничество с Алькарасом продолжалось 10-15 лет, но есть и другие игроки»

Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

«Я считаю, что на данный момент он самый разносторонний игрок. Он умеет все на корте, ему нельзя доставить проблем, как многим другим игрокам, возможно, у них бэкхенд хуже, чем форхенд.

Он выкладывается на 100% в каждом ударе. Мне кажется, что я тоже, но есть аспекты, в которых я намного лучше. Мы много подаем, стараемся это развивать, улучшать.

Я просто стараюсь проводить много важных матчей на важных стадиях, ради этого я работаю, прилагаю все усилия.

Думаю, мы играем в похожий теннис. Поэтому у нас бывают очень хорошие розыгрыши. Мы трудяги, и он прокладывает свой путь, а я – свой.

Я был бы очень рад, если бы наше соперничество продолжалось 10-15 лет, но есть и другие игроки.

Например, Хольгер [ ] показывает отличный теннис, мне кажется, что станет выдающимся игроком.

Кто знает, но я считаю себя одним из лучших молодых игроков. Посмотрим».

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