Циципас о том, что «Ролан Гаррос» начинается в воскресенье: «Больше времени на то, чтобы наслаждаться красным вином»

Теги Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Иржи Веселы в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:3, 4:6, 7:6(7). В четвертом сете он отыграл четыре сетбола, и его спросили, тяжело ли наслаждаться игрой, когда находишься в одном розыгрыше от пятой партии.

«Не очень. Это довольно напряженный момент. Но сегодня это не могло произойти. Я сказал себе, что ни за что не допущу пятый сет.

Иржи – отличный игрок, не думаю, что ему отдают должное. Он обыгрывал топов – включая одного из лучших в истории [Новака Джоковича]. У него огромный потенциал, и сегодня он это показал. Я хочу поздравить его с отличным выступлением.

Он был тяжелым препятствием, мне было тяжело, но я доволен тем, что его преодолел. Мне удалось оправиться от всех трудностей, с которыми я постоянно сталкивался. Для меня это очень важная победа».

Также Циципас ответил на вопрос, тяжелее ли ему от того, что турнир начинается в воскресенье.

«Не особо. Больше времени на то, чтобы наслаждаться красным вином».

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4 комментария

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Евгений Фабиянчук
какое вино, Стёпа? мама заругает!
+11
-1
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Olya B.
Не увлекайся.) Поиграй еще.)
+2
0
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Sawka-promakawka
Ответ Евгений Фабиянчук
какое вино, Стёпа? мама заругает!
Маму, судя по всему, дома оставили(
+2
0
+2
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igor nn
Эм..скажити..а белым вином нельзя наслаждаться?)))
0
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