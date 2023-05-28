Циципас о том, что «Ролан Гаррос» начинается в воскресенье: «Больше времени на то, чтобы наслаждаться красным вином»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Иржи Веселы в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:3, 4:6, 7:6(7). В четвертом сете он отыграл четыре сетбола, и его спросили, тяжело ли наслаждаться игрой, когда находишься в одном розыгрыше от пятой партии.

«Не очень. Это довольно напряженный момент. Но сегодня это не могло произойти. Я сказал себе, что ни за что не допущу пятый сет.

Иржи – отличный игрок, не думаю, что ему отдают должное. Он обыгрывал топов – включая одного из лучших в истории [Новака Джоковича]. У него огромный потенциал, и сегодня он это показал. Я хочу поздравить его с отличным выступлением.

Он был тяжелым препятствием, мне было тяжело, но я доволен тем, что его преодолел. Мне удалось оправиться от всех трудностей, с которыми я постоянно сталкивался. Для меня это очень важная победа».

Также Циципас ответил на вопрос, тяжелее ли ему от того, что турнир начинается в воскресенье.

«Не особо. Больше времени на то, чтобы наслаждаться красным вином».

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