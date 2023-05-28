Соболенко о том, что трибуны освистали Костюк: «Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Она не заслужила, чтобы ее так проводили с корта»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Марта Костюк Теннис

Арина Соболенко прокомментировала ситуацию, произошедшую после матча с Мартой Костюк.

Трибуны освистали Костюк за то, что она не пожала руку Соболенко. Белоруска подумала, что свистят в ее адрес, и саркастично поклонилась. В послематчевом интервью Соболенко извинилась.

– Я не могла понять, что происходит. Потому что мы все знаем, что украинские девушки не пожимают нам руки, поэтому нас это вроде как не удивляет, но, наверное, сегодня для зрителей это стало неожиданностью. Они увидели в этом неуважение ко мне как к игроку, поэтому ее освистали.

Но сначала я решила, что освистывают меня. Я немного растерялась и подумала: «Ладно, что мне делать?». Я поговорила с командой, чтобы убедиться, что все правильно поняла. Потом я разобралась, что происходит, и тогда поблагодарила зрителей, извинившись за то, что сделала вначале (улыбается).

– Могу я спросить вас о послематчевом рукопожатии? Вы сказали, что зрители посчитали это неуважением. Вы считаете неуважением то, что они не пожимают вам руку, и как вы думаете, она заслужила свист в свой адрес?

– Я так не считаю. Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу представить реакцию с украинской стороны, если они будут пожимать нам руки. Так что я это понимаю. И понимаю, что это не относится ко мне лично. Вот и все.

Она не заслужила, чтобы ее так проводили с корта.

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15 комментариев

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ДМ-1чемпион
Конечно заслужила. Это её выбор, идти по пути ненависти. Так что правильно освистали.
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N.S.A.8.5
Как раз таки заслужила за свои слова
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Sincere
Заслужила, почему же нет. Слила в одну калитку, руку не пожала - херли ее тепло провожать)
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Влад_нн
Заслужила.
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Марина Иванова
Еще как заслужила Костюк, чтобы ее освистали.
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Ewpator
Ответ Rio de Janeiro
Украинцам предстоит очень тяжёлое похмелье когда боевые действия закончатся и их повесточка моментально уйдёт
Тяжело будет привыкать к обстановке, когда к их хамству перестанут толерантно относиться. Уже перестают.
+9
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nick-basil
"Трибуны" пришли за деньги на спортивное соревнование. Как хотят - так и реагируют.
+8
-3
+5
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Rio de Janeiro
Украинцам предстоит очень тяжёлое похмелье когда боевые действия закончатся и их повесточка моментально уйдёт
+12
-7
+5
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Aryna Lapko
Аришка на удивление адекватная) хотя Салесова она, конечно, не убедила)
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Avior
Соболенко не права, Костюк это заслужила полностью
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LetTong
Арина добрая, молодец что поддержала Марту. Теперь вперед к титулу
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goga70
Не получается у Марты в честной борьбе, исключать россиянок и белорусок из тенниса. Рагулиха - на выход!
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владимир бредихин
Ответ Теннисный абсолют
К сожалению мир полон ненависти Где-то граница проходит и все, братья и сестры, дети и родители, друзья детства - уже враги. Просто потому, что там границы проходят. Разделяй и властвуй, как оно есть. Печально, а еще печальнее, что надо принимать правила игры и лицемерить.
можно и не лицемерить просто промолчать,есть много примеров от тех же украинок
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Sawka-promakawka
Ответ LetTong
Арина добрая, молодец что поддержала Марту. Теперь вперед к титулу
Да, Арина добрячка) молодец)
+5
-5
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