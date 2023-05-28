Соболенко о том, что трибуны освистали Костюк: «Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Она не заслужила, чтобы ее так проводили с корта»

Арина Соболенко прокомментировала ситуацию, произошедшую после матча с Мартой Костюк.

Трибуны освистали Костюк за то, что она не пожала руку Соболенко. Белоруска подумала, что свистят в ее адрес, и саркастично поклонилась. В послематчевом интервью Соболенко извинилась.

– Я не могла понять, что происходит. Потому что мы все знаем, что украинские девушки не пожимают нам руки, поэтому нас это вроде как не удивляет, но, наверное, сегодня для зрителей это стало неожиданностью. Они увидели в этом неуважение ко мне как к игроку, поэтому ее освистали.

Но сначала я решила, что освистывают меня. Я немного растерялась и подумала: «Ладно, что мне делать?». Я поговорила с командой, чтобы убедиться, что все правильно поняла. Потом я разобралась, что происходит, и тогда поблагодарила зрителей, извинившись за то, что сделала вначале (улыбается).

– Могу я спросить вас о послематчевом рукопожатии? Вы сказали, что зрители посчитали это неуважением. Вы считаете неуважением то, что они не пожимают вам руку, и как вы думаете, она заслужила свист в свой адрес?

– Я так не считаю. Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу представить реакцию с украинской стороны, если они будут пожимать нам руки. Так что я это понимаю. И понимаю, что это не относится ко мне лично. Вот и все.

Она не заслужила, чтобы ее так проводили с корта.

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