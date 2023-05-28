Бьянка Андрееску: «Есть более важные вещи, чем победа, поражение или даже просто теннис. Размышления об этом очень помогли мне поменять мировоззрение»
Бьянка Андрееску рассказала, как менялось ее отношение к теннису.
«Я начала заниматься с семи лет. В какой-то степени мы определяем себя как спортсменов и забываем о себе как о человеке.
Я очень хорошо выступала по юниорам, на турнирах ITF. А потом в свой первый год в профессионалах я выиграла чертов US Open. В принципе, я знала, что значит побеждать.
А потом, когда я начала проигрывать, я в каком-то смысле не понимала, что происходит. Я не знала, как с этим справиться. Я была в шоке, и это очень странно, потому что в теннисе люди проигрывают каждую неделю. И теперь я знаю, каково это. Я прошла через это и рада, что так сложилось, потому что я поняла, что если хочу долгую карьеру, то не могу продолжать в том же духе.
Есть более важные вещи, чем победа, поражение или даже просто теннис. Я очень благодарна за то, что играю, но важнее иметь еду на столе, замечательных родителей, поддерживающих друзей, такие мелочи. Размышления об этом очень помогли мне поменять мировоззрение».
Также Андрееску рассказала, что написала Аманде Анисимовой, которая сделала перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье.
«Чтобы сделать нечто подобное, требуется большое мужество. Мне было очень сложно, потому что ты думаешь не только о себе, но и обо всех, кто тебя окружает, и сделать такой шаг – это потрясающе. Так что я ее поддерживаю. И я думаю, что это, вероятно, будет лучшим решением в ее жизни.
Ты одна на корте, тебе никто не помогает. В каком-то смысле это очень, очень одинокий путь. Но главное в процессе – это любовь и понимание», – сказала Андрееску в интервью Guardian.
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