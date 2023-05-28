Бьянка Андрееску: «Есть более важные вещи, чем победа, поражение или даже просто теннис. Размышления об этом очень помогли мне поменять мировоззрение»

Бьянка Андрееску рассказала, как менялось ее отношение к теннису.

«Я начала заниматься с семи лет. В какой-то степени мы определяем себя как спортсменов и забываем о себе как о человеке.

Я очень хорошо выступала по юниорам, на турнирах ITF. А потом в свой первый год в профессионалах я выиграла чертов US Open. В принципе, я знала, что значит побеждать.

А потом, когда я начала проигрывать, я в каком-то смысле не понимала, что происходит. Я не знала, как с этим справиться. Я была в шоке, и это очень странно, потому что в теннисе люди проигрывают каждую неделю. И теперь я знаю, каково это. Я прошла через это и рада, что так сложилось, потому что я поняла, что если хочу долгую карьеру, то не могу продолжать в том же духе.

Есть более важные вещи, чем победа, поражение или даже просто теннис. Я очень благодарна за то, что играю, но важнее иметь еду на столе, замечательных родителей, поддерживающих друзей, такие мелочи. Размышления об этом очень помогли мне поменять мировоззрение».

Также рассказала, что написала , которая сделала перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье.

«Чтобы сделать нечто подобное, требуется большое мужество. Мне было очень сложно, потому что ты думаешь не только о себе, но и обо всех, кто тебя окружает, и сделать такой шаг – это потрясающе. Так что я ее поддерживаю. И я думаю, что это, вероятно, будет лучшим решением в ее жизни.

Ты одна на корте, тебе никто не помогает. В каком-то смысле это очень, очень одинокий путь. Но главное в процессе – это любовь и понимание», – сказала Андрееску в интервью Guardian.

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