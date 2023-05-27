Рууд о том, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос»: «Наверное, Алькараса и Джоковича»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Прошлогодний финалист Каспер Рууд ответил, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

– Сетка открыта. Думаю, в верхней части Новак и Алькарас – самые громкие имена и, возможно, главные фавориты на выход в полуфинал. Но не будем забывать Циципаса. Он уже играл здесь в финале.

Последнее время в ATP-туре какой-то парень из ниоткуда почти каждую неделю выходит в четвертьфиналы, полуфиналы. Так что сложно предсказать, кто будет следующим.

В нижней части – Даниил как второй сеяный. Он правда отлично выглядел в этом году, показав, что может хорошо играть как на харде, так и на грунте. Он выиграл титул в Риме.

Очевидно, Хольгер представляет большую угрозу. Он играет очень бесстрашно. Похоже, он в хорошем настроении и хорошо играет в последнее время. Он из тех, на кого стоит обратить внимание.

Но еще хотелось бы думать, что я сам, если буду хорошо играть, далеко пройду на турнире. Из нижней части сетки то же самое могу сказать о Синнере. Каждый раз, когда смотрю матчи Янника, вижу красивый теннис, красивые виннерсы, и он также опасен на всех покрытиях. Он тоже был здесь в четвертьфинале и, помню, в каком-то году оказал серьезное сопротивление Надалю.

Сетка открыта. Но я сейчас просто перечислил топ-8 сеяных, так что, возможно, ответ получился не самым веселым. Наверное, Алькарас для меня главный фаворит, потому что в прошлом году он взял «Большой шлем». Получается, он и Новак главные фавориты, потому что Новак побеждал очень много раз. Грунтовый сезон для него сложился не так, как он ожидал, но я не сомневаюсь, что он уверен в себе, потому что выиграл 22 «Больших шлема», а любой другой в сетке не выиграл больше одного, кроме разве что Стэна.

Сложный вопрос, но эти двое, наверное, главные фавориты.

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1440 голосов
Даниил Медведев
34%
Даниил Медведев
Андрей Рублев
2%
Андрей Рублев
Карен Хачанов
1%
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
34%
Карлос Алькарас
Новак Джокович
21%
Новак Джокович
Каспер Рууд
1%
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
1%
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
3%
Хольгер Руне
кто-то другой
3%
коты

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6 комментариев

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Тёма Тёма
Наверное, он прав)
+5
0
+5
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S.Graf
Не знаю, как сложится теннисная карьера Руудика. Но после её окончания запросто заткнёт за пояс Виландера и всяких Муратоглы. Очень взвешенные, рассудительные интервью, всегда интересно читать.
+6
-1
+5
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Sincere
Каспер - находка для журналистов) на каждый вопрос развернутые обдуманные простыни выдает
+4
-2
+2
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Kironbet
>потому что выиграл 22 «Больших шлема», а любой другой в сетке не выиграл больше одного, кроме разве что Стэна.

Удивительно, но факт! Просто гигантский перевес!
+2
0
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Nike Borzov
Посредственность после финала итогового начал осознавать что два финала тбш были добыты на безрыбье
0
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