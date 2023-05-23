Рыбакина о том, чему ее научил турнир в Риме: «На грунте мне нужно быть терпеливее, потому что он намного медленнее, розыгрыши длиннее»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, чему в отношении игры на грунте ее научил турнир в Риме.

– Конечно, на грунте мне нужно быть терпеливее, потому что он намного медленнее, розыгрыши длиннее, так что мне очень нужно быть терпеливой. Кроме того, мне нужно еще немного улучшить игру у сетки, чаще выходить к ней, чтобы завершать розыгрыши. Но в целом речь скорее о терпении и физподготовке на грунте.

– Вы из тех игроков, которым хочется приспособить свою игру к покрытию, или из тех, кому просто нужно на нем освоиться?

– Думаю, мне нужно, несмотря ни на что, придерживаться своей игры, я не могу внезапно начать бегать и все время защищаться. Поэтому, конечно, мне нужно оставаться агрессивной независимо от покрытия.

Но есть адаптация к розыгрышам, нужно подготовить мяч, чтобы быть настолько агрессивной. Могут помочь подача и скорость, а еще выбор позиции. Возможно, на харде и траве достаточно просто придать мячу нужную скорость, но на грунте точно нужно адаптироваться.

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1 комментарий

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Dottore
Елена Рыбакина лучшая!
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