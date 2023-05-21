Калинина о целях после успеха в Риме: «Когда начинаю думать об очках и рейтинге, у меня возникают проблемы»

Теги WTA Ангелина Калинина Теннис

Ангелина Калинина рассказала, какие ожидания и амбиции у нее появились после турнира в Риме. Она вышла в финал и дебютирует в топ-20.

«У меня нет ожиданий. У меня есть цели касательно игры, но никаких амбиций в плане очко и рейтинга. Когда я начинаю об этом думать, у меня возникают проблемы.

Я стараюсь сосредотачиваться на игре и на том, что мне нужно улучшать. А улучшать нужно много (улыбается). Нужно много работать».

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4 комментария

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Sawka-promakawka
Ангелина единственная из украинок, кто вызывает только положительные эмоции, успехов в дальнейшем!
+3
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+1
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Северо-западный фронт
Она родом из Новой Каховки
+1
0
+1
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goodloser
В Риме Калинина очень хорошо играла, на топ-20, как минимум.
+2
-2
0
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Ma-Tzu
Ответ Avior
Подозрительно мало говорит о политике. Она что, против зеленого наркомана?
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