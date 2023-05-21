Калинина о целях после успеха в Риме: «Когда начинаю думать об очках и рейтинге, у меня возникают проблемы»

рассказала, какие ожидания и амбиции у нее появились после турнира в Риме. Она вышла в финал и дебютирует в топ-20.

«У меня нет ожиданий. У меня есть цели касательно игры, но никаких амбиций в плане очко и рейтинга. Когда я начинаю об этом думать, у меня возникают проблемы.

Я стараюсь сосредотачиваться на игре и на том, что мне нужно улучшать. А улучшать нужно много (улыбается). Нужно много работать».

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