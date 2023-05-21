Ролан Гаррос. Мирра Андреева в квалификации сыграет с Кудерметовой-младшей, Карацев – с Эрбером
Стали известны сетки квалификации «Ролан Гаррос». В женской россиянкам достались следующие соперницы:
- Мирра Андреева – Полина Кудерметова (31)
- Мария Тимофеева – Марина Мельникова
- Анастасия Захарова – Джоанн Цугер (Швейцария)
- Оксана Селехметьева – Юэ Юань (Китай, 12)
- Эрика Андреева (13) – Мари Бенуа (Бельгия)
- Элина Аванесян (15) – Дарья Астахова
- Екатерина Макарова – Мириам Булгару (Румыния)
Полностью сетка здесь.
У мужчин россияне попали в такие пары:
- Аслан Карацев (1) – Пьер-Уг Эрбер (Франция)
- Иван Гахов – Хамад Медведович (Сербия)
- Павел Котов (6) – Мишель Гирц (Бельгия)
Полностью сетка здесь.
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путь до финала открыт.
а там - Медведев
Полина Кудерметова — 坂詰 姫野/さかずめ ひめの — María Camila Osorio Serrano
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_French_Open_–_Women%27s_singles_qualifying