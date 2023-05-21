Ролан Гаррос. Мирра Андреева в квалификации сыграет с Кудерметовой-младшей, Карацев – с Эрбером

Стали известны сетки квалификации « ». В женской россиянкам достались следующие соперницы:

– (31)

Мария Тимофеева – Марина Мельникова

Анастасия Захарова – Джоанн Цугер (Швейцария)

– Юэ Юань (Китай, 12)

(13) – Мари Бенуа (Бельгия)

(15) – Дарья Астахова

– Мириам Булгару (Румыния)

Полностью сетка здесь.

У мужчин россияне попали в такие пары:

(1) – (Франция)

Иван Гахов – Хамад Медведович (Сербия)

(6) – Мишель Гирц (Бельгия)

Полностью сетка здесь.

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