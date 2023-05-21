Ролан Гаррос. Мирра Андреева в квалификации сыграет с Кудерметовой-младшей, Карацев – с Эрбером

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Пьер-Уг Эрбер Аслан Карацев Анкита Райна Иван Гахов Павел Котов Эрика Андреева Элина Аванесян Оксана Селехметьева Мирра Андреева Полина Кудерметова Теннис

Стали известны сетки квалификации «Ролан Гаррос». В женской россиянкам достались следующие соперницы:

Полностью сетка здесь.

У мужчин россияне попали в такие пары:

Полностью сетка здесь.

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33 комментария

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Андрей Судалин
Ответ Россия будет свободной
Эрбер - не Умбер, путь до финала открыт. а там - Медведев
Может снятие Надаля это предзнаменование. Если на последнем РГ без него был российский женский финал, то здесь тогда возможен мужской. Без шуток.
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nick-basil
У Карацева тяжелейший жребий - мало того, что Эрбер мастеровитый игрок, так еще он очень популярен во Франции. Биться придется и с болением трибуны. Удачи и побед в Париже Аслану.
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sedric
Маладшей Андреевой не повезло, если выйдет в третий круг, то там будет самая серьезная соперница из возможных.
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Maratik1982
очень интересно на Миру посмотреть там
+3
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Андрей Судалин
Ответ Dym86
Причём в финале может быть и Мед и Рублёв и Карацев и Гахов ))
Гахов конечно само собой, но чем тот же Хачанов хуже, который два шлема подряд в полуфиналах был?
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sedric
Ответ Артем Котельников
Уже не пустит, сетка квалификации вышла, теперь только лаки-лузеры в основу проходят
Вроде как, пока еще не сыграли, по рейтингу запасных, а вот как только сыграют первый матч, тогда уже лаки-лузеры.
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76% Заболотного
Ответ SKA Rostov1992
Ну что, для Аслана считаю хорошая жеребьёвка, если поборол своих тараканов то должен без проблем выходить в основу. У Котова сетка тоже вполне рабочая. Вот Гахову совсем не повезло, даже если пройдёт Медедовича, то во втором круге идёт на Серундоло, боюсь, что это без шансов.
Это другой Серундоло, закономерно находящийся на 107-й позиции рейтинга. Если бояться фамилий, можно ненароком и Петроса Циципаса испугаться.
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Dym86
Ответ Андрей Судалин
Гахов конечно само собой, но чем тот же Хачанов хуже, который два шлема подряд в полуфиналах был?
Потому-что это традиция - не верить в Хачанова.
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Артем Котельников
Ответ 76% Заболотного
А почему Сафиуллин не заявился в квал?
С заявкой то ли опоздали, то ли что-то сделали не так. Лоханулись, в общем. И самое забавное, что он был первым в списке запасных после прохода Арнальди в основу
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Bogdan Vosil
Ответ 76% Заболотного
А почему Сафиуллин не заявился в квал?
Ждал снятий. Вроде после снятия Маррея, следующее снятие пустит Сафиулина в основу
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SKA Rostov1992
Ответ ID201
Ну 107 не 107, в МК прошел 2ух топ-50 подряд и очень даже солидно играл с Джоковичем, а Аслан из середины второй сотни вышел в ПФ Мадрида, как и Я-Л Штруфф. Сейчас в туре (как в мужском так и в женском) такие интересности, что пройти очень далеко может каждый.
Только после МК Гахов отлетал на челиках всем кому не лень, мое мнение, что не пройдёт он тут в квале 3 раунда с такими соперниками.
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ID201
Ответ SKA Rostov1992
Я знаю, что это другой Серундоло, но он 107, а Гахов какой? Плюс эти аргентинцы все на грунте очень прилично играют.
Ну 107 не 107, в МК прошел 2ух топ-50 подряд и очень даже солидно играл с Джоковичем, а Аслан из середины второй сотни вышел в ПФ Мадрида, как и Я-Л Штруфф. Сейчас в туре (как в мужском так и в женском) такие интересности, что пройти очень далеко может каждый.
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Россия будет свободной
Эрбер - не Умбер,
путь до финала открыт.

а там - Медведев
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Welshman09
Проектируемый путь до сетки основы для Мирры Андреевой (строго по актуальному рейтингу WTA):

Полина Кудерметова — 坂詰 姫野/さかずめ ひめの — María Camila Osorio Serrano
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76% Заболотного
А почему Сафиуллин не заявился в квал?
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Артем Котельников
Ответ Bogdan Vosil
Ждал снятий. Вроде после снятия Маррея, следующее снятие пустит Сафиулина в основу
Уже не пустит, сетка квалификации вышла, теперь только лаки-лузеры в основу проходят
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Welshman09
Ответ Hardy
откуда вдруг столько малоизвестных россиянок?
По рейтингу вестимо, надо тyрниры ITF играть и рейтинг по маленьку набирать: в топ-200 рейтинга WTA в среднем каждая 12-я теннисистка из РФ... А вот блеснувшая победой на юниорском АО-2023 пока ещё 15-летняя Алина Корнеева в рейтинге WTA лишь #346 на данный момент!
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SKA Rostov1992
Ответ N.S.A.8.5
Карацеву надо снятие одно и тогда он попадает в основу?
Нет, он на момент формирования заявки в основу стоял слишком далеко.
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nick-basil
Младшая Кудерметова с Миррой Андреевой играют завтра первым запуском.
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Welshman09
Женская сетка квалификации для "Ролан Гаррос" 2023 wiki:

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_French_Open_–_Women%27s_singles_qualifying
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Dym86
Ответ Grivasik
для этого надо в третий раунд канала выйти
Дак и то там будет жребий среди рейтинговых вышедших в 3 круг. Так что только своими силами
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Grivasik
Ответ N.S.A.8.5
Карацеву надо снятие одно и тогда он попадает в основу?
для этого надо в третий раунд канала выйти
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Ivan Prokofiev
Ответ 76% Заболотного
А почему Сафиуллин не заявился в квал?
Не успел подать заявку
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Vadim Nenonen
Мирра,надо постараться!
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SKA Rostov1992
Ну что, для Аслана считаю хорошая жеребьёвка, если поборол своих тараканов то должен без проблем выходить в основу. У Котова сетка тоже вполне рабочая. Вот Гахову совсем не повезло, даже если пройдёт Медедовича, то во втором круге идёт на Серундоло, боюсь, что это без шансов.
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