Сегодня день рождения Карена Хачанова

Сегодня исполняется 27 лет 11-й ракетке мира .

Хачанов – чемпион четырех одиночных турниров , в том числе «Мастерса» в Париже 2018 года. В нынешнем сезоне он победил на парном «Мастерсе» в Мадриде вместе с .

Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. В составе сборной он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

Также россиянин – полуфиналист Australian Open-2023 и US Open-2022. На « »-2019 и « »-2021 он дошел до четвертьфинала.

Наивысшая позиция Хачанова в рейтинге – №8. Он занимал ее в 2019 году.

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