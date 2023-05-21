Сегодня день рождения Карена Хачанова

Теги ATP Карен Хачанов Теннис

Сегодня исполняется 27 лет 11-й ракетке мира Карену Хачанову.

Хачанов – чемпион четырех одиночных турниров ATP, в том числе «Мастерса» в Париже 2018 года. В нынешнем сезоне он победил на парном «Мастерсе» в Мадриде вместе с Андреем Рублевым.

Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. В составе сборной он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

Также россиянин – полуфиналист Australian Open-2023 и US Open-2022. На «Ролан Гаррос»-2019 и «Уимблдоне»-2021 он дошел до четвертьфинала.

Наивысшая позиция Хачанова в рейтинге – №8. Он занимал ее в 2019 году.

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13 комментариев

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round15
Достойная карьера. Но пусть главные победы будут впереди!
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dedpihto59
Карену здоровья и удачи ‼️
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Додик Аксель
Карена с Днём рождения ! Здоровья, радости, счастья, семейного благополучия, хорошего настроения и успешной спортивной карьеры ! Удачи на РГ !
+9
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+9
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justbored
🥳
+5
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Rygeek
Карена с Днюхой!!!
+2
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justbored
Ответ Kenny De Schepper
С днем рождения! Желаю вылететь из топ-100.
Люблю поклонников BDSM ))
+3
-1
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Алексей Латышов
Ответ Stivi M.D.
Ого не знал, что у меня с Кареном в один день, я всю жизнь знал что у Новака 22, а про Карена впервые слышу )
С Днём рождения!Всего-всего!
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Stivi M.D.
Ого не знал, что у меня с Кареном в один день, я всю жизнь знал что у Новака 22, а про Карена впервые слышу )
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goga70
Ответ goga70
С днюхой! Ара вай-вай, ара вай-вай, ара вай - вай - Карен, водку наливай))).
Вот странное дело. Поздравил Карена, словами из народной армянской песни. Кому то сильно не нравится. Ну и ладно:).
+1
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Stivi M.D.
Ответ Алексей Латышов
С Днём рождения!Всего-всего!
Пасиб )
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