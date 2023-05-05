Лейла Фернандес: «С самого детства я думала, что способна подняться в топ-10 и стать №1. Очень важно озвучивать мечты»

Теги WTA Лейла Фернандес Теннис

Лейла Фернандес рассказала о целях в одиночке и в паре.

На турнире в Мадриде в одиночке она проиграла в первом круге Мирре Андреевой, а в паре с Тэйлор Таунсенд сегодня поборется за выход в финал.

– У вас есть цели в парном разряде?

– Конечно, у меня есть цели, я всегда хочу подниматься в рейтинге и выигрывать турниры. Я считаю себя очень конкурентоспособной и хочу выиграть все.

– Вы довольны своими текущими результатами?

– Я не бываю довольна результатами, если не выигрываешь трофеи, то невозможно быть довольной, но все это часть процесса. Я должна научиться принимать происходящее, плюс в этом году мне не очень везло с сетками, но я должна дальше работать и бороться, пока не наступит день, когда все будет складываться в мою пользу.

– Пять месяцев назад один из ваших тренеров сказал, что цель – попасть в топ-10 в одиночке.

– Да, с самого детства я всегда думала, что способна подняться в топ-10 и стать №1. Я всегда ставила такую цель, и сейчас я вижу, что прибавляю с каждым матчем, что каждый день я все ближе к цели, даже если результатов нет. Если я уверена в процессе, то знаю, что все придет.

– Мне нравится ваша смелость. В наше время, если сказать, что хочешь быть №1, тебя раскритикуют.

– Очень важно озвучивать то, о чем мы думаем, часто мы боимся сказать, о чем мечтаем, потому что не хотим увидеть негативные комментарии, если этого не добьемся. Я всегда стараюсь быть честной и говорить что думаю, чтобы подтолкнуть себя к этой цели. Если я говорю, что хочу быть №1, это значит, что каждый день на тренировках буду доводить себя до предела, чтобы исполнить эту мечту, я не хочу скрывать реальность.

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3 комментария

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Mr@k
Лейла вместе с Эммой выдали финал после которого обе упали ,жаль казалось они могут быть стабильнее
+6
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dimon 2.0
"...плюс в этом году мне не очень везло с сетками..."

возможен только один вариант невезения в сетке. встреча с кепкой или трансом. вся остальная сетка, лейлочка, это д н о !
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nick-basil
Очень важно играть как на том ТБШ. А рассказчиков народу пруд-пруди.
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