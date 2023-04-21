Барселона (ATP). Эванс играет с Серундоло, Алькарас, Циципас вышли в 1/2 финала

Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

Стефанос Циципас прошел Алекса де Минаура в 1/4 финала в Барселоне.

Янник Синнер снялся перед матчем против Лоренцо Музетти.

Сетка здесь.

Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

17 – 23 апреля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) Алекс де Минаур (Австралия)
6:4|6:2
Дата проведения
21 апреля, 14.10
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
7:6|6:4
Дата проведения
21 апреля, 17.10
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
21 апреля, 19.15
Онлайн матча

 

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41 комментарий

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ugmyanswer
Ответ Вегетарианец_
На фоне того договорняка, что устроили Алькарас и Фокина, просто включите матч Джоковича и Лайовича, в котором Душан показывает лучший теннис в своей карьере и уже брейканул Новака. Как же не везет.((
Ты че несёшь
+7
-1
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Андрей Синецкий
Ну Степан набирает форму . Удары глубже и плотнее , подача заиграла . К гарросу должен быть почти в идеале.
+4
0
+4
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sedric
Такой трэш Фокин сотворил. Алькарас за сет уже настрелял столько же анфорсов, сколько за весь прошлый матч, а Фокин взял, и тремя анфорсами заруинил тай.
+3
0
+3
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sedric
Алькарас, конечно, в очень посредственной форме приехал. Ошибок много, что с бх, что с фх. Фокин если бы мог стабильно поддавливать, то уже забрал бы сет.
+3
0
+3
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Omniscius
Ответ Даниил Александров
Кто нибудь может мне объяснить, почему Давидович фокина стоит в рейтинге ниже чем Баутиста агут, но при этом номер посева у него выше?
Потому что сетка турнира была составлена до обновления рейтинга после предыдущих. У Давидовича финал был в МК в прошлом году, из-за него он на тот момент стоял выше.
+2
0
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trumpet
Ладно в первом сете ветер игру порушил, но потом вроде ветер утих, а море ошибок осталось. Фокина сам себя победил(
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Тотал Больше от Киркорова
Цыпа выбрал приём
странно
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ ARIK2
Степа чел творческий. Нет бы просто выиграть, так надо попробовать посложнее)) видно чувствует запас по игре
согласен,в первом мог несколько раз делать еще брейк
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Liza Veselova
Ответ sedric
Такой трэш Фокин сотворил. Алькарас за сет уже настрелял столько же анфорсов, сколько за весь прошлый матч, а Фокин взял, и тремя анфорсами заруинил тай.
Может, практикует))
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Liza Veselova
Ну вот Фокина же может, когда хочет))
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canuck andreyka
Фокина крут, правую часть рисунка с кроссов Карлоса
позаимствовал и обратный брейк сделал!
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ ARIK2
Степа чел творческий. Нет бы просто выиграть, так надо попробовать посложнее)) видно чувствует запас по игре
а вообще Циципас-криптонит для Де Минаура
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Alex Ell
Скорее Карен Хачанов возьмет карьерный Шлем чем Алекс победит Стефаноса,это же надо а такие клиенты записаться-0:9,при этом Алекс топ -25 и по юниорам побеждал грека.
Кстати Стеф начинает просыпаться,неплохо играл сегодня.
+1
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Даниил Александров
Кто нибудь может мне объяснить, почему Давидович фокина стоит в рейтинге ниже чем Баутиста агут, но при этом номер посева у него выше?
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ARIK2
Закошмарил Минора)) Де каждому выигранному очку радуется. И такое бывало)
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ARIK2
Степа чел творческий. Нет бы просто выиграть, так надо попробовать посложнее)) видно чувствует запас по игре
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Даниил Александров
Ответ Omniscius
Потому что сетка турнира была составлена до обновления рейтинга после предыдущих. У Давидовича финал был в МК в прошлом году, из-за него он на тот момент стоял выше.
Точняк, че то я затупил
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Тотал Больше от Киркорова
10-1 сейчас на проф уровне
но сейчас пока что рано говорить
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Doctor_Who
Ципа совсем заклиентил бедного Минора, 9:0 личка будет.
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Тотал Больше от Киркорова
вот щас надо забирать
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Тотал Больше от Киркорова
не вкат жесткий для форы что вторым подаёт
но сделать может
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sedric
Ответ Tarkovski
Для ДеМажора любой топ - криптонит) Мог разок Алькараса победить но эпично чокернул с матчболов. Менталка слабая
За последнее время он хоть чуть-чуть поправил статистику. Обыграл Медведева и Надаля.
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Тотал Больше от Киркорова
но с другой стороны Цыпа игра больше за счёт мощи
а Де Минаур наоборот
и тогда ветер в пользу Цыпы

такой вот анализ красивый
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Тотал Больше от Киркорова
я думаю что при обычной погоде-как обычно точно раз*ёб
а тут дополнительный фактор
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Тотал Больше от Киркорова
это очень плохо для Циципаса
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