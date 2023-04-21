Барселона (ATP). Эванс играет с Серундоло, Алькарас, Циципас вышли в 1/2 финала
Стефанос Циципас прошел Алекса де Минаура в 1/4 финала в Барселоне.
Янник Синнер снялся перед матчем против Лоренцо Музетти.
Сетка здесь.
Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
17 – 23 апреля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.10
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.15
странно
позаимствовал и обратный брейк сделал!
Кстати Стеф начинает просыпаться,неплохо играл сегодня.
но сейчас пока что рано говорить
но сделать может
а Де Минаур наоборот
и тогда ветер в пользу Цыпы
такой вот анализ красивый
а тут дополнительный фактор