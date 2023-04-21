Гарсия о тренере: «Почему мы расстались, почему возобновили работу – это уже в прошлом. У нас хорошая химия, и он прекрасно понимает мой агрессивный стиль игры»

Каролин Гарсия высказалась о возобновлении работы с тренером Бертраном Перре.

– Пару недель назад вы вернулись к бывшему тренеру. Как получилось, что вы расстались в прошлом году, а теперь снова вместе?

– Да, я очень рада вернуться к тренировкам с Бертраном. У нас был очень хороший прошлый год.

Почему мы расстались, почему возобновили работу – это в прошлом, но у нас хорошая химия, и он прекрасно понимает мой агрессивный стиль игры. Он не против того, чтобы я входила в корт или принимала из такой точки.

Это приносит плоды. Сейчас мы сосредоточены на настоящем и на том, в чем можем прибавить на будущее.

– Учитывая все, чего вы достигли в прошлом году, каков ваш следующий шаг? Каков следующий этап в игре Каролин Гарсия с возвращением Бертрана?

– Во-первых, вернуть уверенность, ритм. С начала года я не так уверена в своем стиле игры. Я не на 100% вкладываюсь в удар. Думаю, из-за этого иногда я теряла мощь на корте. Это первая задача.

И я все еще улучшить прием, лучше прицеливаться и иногда чуть лучше обороняться.

Это все равно, что спросить Игу, что она может улучшить. Мне кажется, она проигрывает два матча в год. Уверена, что она может найти, в чем прибавить, значит, и я точно могу (улыбается).

Гарсия возобновила сотрудничество с тренером, который ушел от нее перед итоговым-2022

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