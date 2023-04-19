Циципас о победе над Качином: «Я правильно реагировал, играл очень плавно»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Педро Качин Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Педро Качином во втором круге в Барселоне.

Он обыграл аргентинца 6:4, 6:2 и вышел на Дениса Шаповалова.

«Я показал отличный теннис. Варьировал игру, действовал даже более агрессивно, чем обычно. Поэтому я положительно оцениваю сегодняшний матч. У меня все здорово складывалось.

Это был один из тех матчей, когда ты с самого начала играешь в хорошем темпе и отвечаешь на любые удары. Я правильно реагировал, играл очень плавно».

Также он высказался о том, что дважды играл в финале в Барселоне.

«Всегда с большой мотивацией выступаю в Барселоне. Конечно, в глубине души у меня остались отличные воспоминания. Да, я не выиграл титул, но больше вспоминаю о положительных моментах, а не зацикливаюсь на том, что не получилось в тех финалах.

Я просто наслаждаюсь теннисом и надеюсь снова быть в финале. Почему бы и нет? Хотя, конечно, до него еще далеко».

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1 комментарий

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Шаолинский монах ) плавные движения )
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