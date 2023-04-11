На «Мастерс» в Риме заявлены все из топ-76, включая травмированных Чилича и Кириоса

Стала известна заявка «Мастерса» в Риме, который стартует 10 мая.

На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая травмированных Ника Кириоса и Марина Чилича. Уже после выхода заявки с турнира снялся Дженсон Бруксби. В марте он перенес операцию на запястье.

Три игрока заявились по защищенному рейтингу: это Уго Делльен, Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.

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