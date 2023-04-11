На «Мастерс» в Риме заявлены все из топ-76, включая травмированных Чилича и Кириоса
Стала известна заявка «Мастерса» в Риме, который стартует 10 мая.
На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая травмированных Ника Кириоса и Марина Чилича. Уже после выхода заявки с турнира снялся Дженсон Бруксби. В марте он перенес операцию на запястье.
Три игрока заявились по защищенному рейтингу: это Уго Делльен, Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.
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1) Мастерсы должны сильнее отличаться по числу кругов и участников от АТП-500. Кроме, ИУ и Майами(96), на остальных Мастерсах было всего 56 игроков. На некоторых АТП-500, например, в Барселоне - 48. Разница невелика. Сейчас же с этим все нормально будет. 96 против 32-48.
2)Поддержать игроков за пределами топ-50. Они сейчас смогут играть не только на 4 Шлемах и ИУ-Майами. Будет ещё 3(а позднее 5) турнира, где ребята смогут поднять бабла)))
3)Топам тоже выгодно. Да, станет на 1 круг больше. Но, при этом, соперник в первой игре на турнире в среднем будет слабее, чем в коротких Мастерсах, вроде МК. Тот же Медведев - 3 сеяный, но вполне может вылететь на стадии R32. На длинных Мастерсах будет время прибиться к кортам.
Кстати, в рамках этой логики, большинство АТП-500 перейдет с 32 на 48 игроков, некоторые, возможно, даже на 56, как МК и Париж.
Тогда все станет логично.
АТП-250: 28-32 игрока в основе.
АТП-500: 48-56, часть останется на 32.
АТП-1000: 96 , кроме МК и Парижа
Шлемы:128.