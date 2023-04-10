Карлос Рамос, оштрафовавший Серену на гейм в финале US Open-2018, завершил судейскую карьеру

Теги ATP Millennium Estoril Open Карлос Рамос Теннис

Карлос Рамос завершил судейскую карьеру.

Его последним матчем в статусе судьи на вышке стал финал в Эшториле между Каспером Руудом и Миомиром Кецмановичем.

Рамос работал в ITF с 1991 года, но впервые отсудил финал ATP.

50-летний Рамос – обладатель золотого значка ITF. На его счету 10 одиночных финалов «Больших шлемов» (включая US Open-2018, где он оштрафовал Серену Уильямс на гейм), пять финалов Кубка Дэвиса и два финала Олимпиады.

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7 комментариев

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Leo Bonart
Ответ cosset
В общем сейчас совершенно ясно, чем этот судья запомнится в истории тенниса. Незавидная слава)
Незавидная слава здесь только у яжематери
А судья - молодец, не прогнулся под хамство
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cosset
В общем сейчас совершенно ясно, чем этот судья запомнится в истории тенниса. Незавидная слава)
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Dikki Shelton
В добрый путь.
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Йенс Мустерманн
Серена выпустила его из бана с условием, что он сразу же после финала завершит карьеру. Все-таки не держит она на него зла, дала насладиться в последний раз церемонией награждения вживую. А то ведь в 2018 его под полицейским эскортом выпроваживали со стадиона, как преступника.
Проявила королевское великодушие.
👸🙌
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trumpet
В Португалии есть программа защиты судей после выхода на пенсию?🤔😉
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Leo Bonart
Жалко, что не дисквалифицировал
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sashati
Ну вот, получил проф.заболевание нервов, опасная работа!
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