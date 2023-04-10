Карлос Рамос, оштрафовавший Серену на гейм в финале US Open-2018, завершил судейскую карьеру
Карлос Рамос завершил судейскую карьеру.
Его последним матчем в статусе судьи на вышке стал финал в Эшториле между Каспером Руудом и Миомиром Кецмановичем.
Рамос работал в ITF с 1991 года, но впервые отсудил финал ATP.
50-летний Рамос – обладатель золотого значка ITF. На его счету 10 одиночных финалов «Больших шлемов» (включая US Open-2018, где он оштрафовал Серену Уильямс на гейм), пять финалов Кубка Дэвиса и два финала Олимпиады.
А судья - молодец, не прогнулся под хамство
Проявила королевское великодушие.
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