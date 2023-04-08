Касаткина перед полуфиналом с Жабер: «Онс, я знаю, что ты будешь делать много дропшотов, и я к этому готова»

Теги WTA Credit One Charleston Open Онс Жабер Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от полуфинала против Онс Жабер в Чарлстоне.

В личных встречах россиянка уступает 2:4.

«Она вернулась! Онс, я знаю, что ты будешь делать много дропшотов, и я к этому готова (смеется).

У меня не очень хорошие воспоминания о нашем последнем матче, который, кстати, прошел на грунте в полуфинале Рима. Я упустила матчбол. Никогда не забуду тот обратный кросс, который едва не задел линию на матчболе.

Все знают, что Онс великолепна, все ее любят. Конечно, на корте мы соперницы и все такое, но всегда приятно разделить с ней такие моменты, как, например, полуфинал на крупном турнире».

Также она рассказала, почему не приветствует трэшток в теннисе.

«Для меня теннис немного о другом. Мне кажется, это не сработает. Я знаю, что это практикуют бойцы, баскетболисты... особенно в США, здесь это популярно. Но мы не из Штатов, мы к этому не привыкли. Меня всегда учили, что теннис – это интеллектуальный вид спорта, и я с этим согласна».

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3 комментария

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dimon 2.0
"...Все знают, что Онс великолепна, все ее любят..."

это уже 100500-я новость о том что жабер все любят. сначала об этом сказал транс орина, теперь - лгбт касаткина. кто еще любит онс - ставьте дизы
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Dikki Shelton
Шансы неплохие у Касаткиной на финал. Должна побороться.
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Achilles 21
говорит теннис интеллектуальный вид спорта, а сама играет в бадминтон)))))))))
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