Марракеш (ATP). 1/4 финала. Эванс играет с Вавассори, Котов встретится с О’Коннеллом

Теги результаты ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Павел Котов сыграет с Кристофер О’Коннеллом в 1/4 финала в Марракеше

Тэллон Грикспор поборется с Роберто Карбаллесом Баэной.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Кристофер О'Коннелл (Австралия) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
7 апреля, 18.00
Онлайн матча

 

Андреа Вавассори (Италия) Дэн Эванс (Великобритания)
3:5
Дата проведения
7 апреля, 13.40
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
7 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
7 апреля, 16.30
Онлайн матча

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1 комментарий

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свободу попугаю
Что за ассорти на ветке, верните Гоффена с Молчаном
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