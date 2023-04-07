Марракеш (ATP). 1/4 финала. Эванс играет с Вавассори, Котов встретится с О’Коннеллом

Павел Котов сыграет с Кристофер О’Коннеллом в 1/4 финала в Марракеше

Тэллон Грикспор поборется с Роберто Карбаллесом Баэной.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал