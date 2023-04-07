Марракеш (ATP). 1/4 финала. Эванс играет с Вавассори, Котов встретится с О’Коннеллом
Павел Котов сыграет с Кристофер О’Коннеллом в 1/4 финала в Марракеше
Тэллон Грикспор поборется с Роберто Карбаллесом Баэной.
Сетка турнира здесь.
Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.40
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30
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