«Как играть в эту игру? Они все звучат одинаково». Шаповалов, Руне, Корда снялись в видео, где узнавали коллег по стону
ATP выпустила ролик, в котором игроки пытались узнать коллег по стонам во время ударов
Это продолжение видео, которое вышло в марте.
На этот раз участвовали Хольгер Руне, Себастьян Корда, Денис Шаповалов, Себастьян Баес, Иржи Лехечка и Дженсон Бруксби.
Первыми звучали стоны Фрэнсиса Тиафу. Никому не удалось узнать его без подсказки, что загаданный игрок – американец.
Вторым был Стэн Вавринка. Его тоже отгадали не сразу: кому-то подсказали, что это игрок с одноручным бэкхендом, кому-то – что он швейцарец. Шаповалов с улыбкой пожаловался: «Ребята, вы сами-то можете отгадать? Это невозможно. Как играть в эту игру? Они все звучат одинаково».
Третьими звучали стоны Баеса. Он не узнал себя, хотя предположил, что это игрок из Южной Америки или Испании. В качестве версий он назвал Каспера Рууда и Пабло Каррено-Бусту.
Четвертым был Бруксби. Он сразу узнал себя. Руне тоже назвал его без подсказок: «Я слышал его множество раз».
Пятым включили Гаэля Монфиса. «Я представляю, как он играет, но не могу вспомнить лицо», – пытался отгадать Лехечка. Когда он понял, о ком речь, то со смехом сказал: «Он по-разному стонет на каждом турнире. Даже в каждом сете!»
Шестым был Феликс Оже-Альяссим. Руне, Корда, Баес и Бруксби сначала решили, что это Тэйлор Фриц. Лехечка сразу узнал канадца: «У него очень характерный стон. Такого больше ни у кого нет».
Седьмым загадали Борну Чорича. «Мне неловко просить столько подсказок», – сказал Бруксби.
Если участники догадывались не с первой попытки, они получали полбалла. Победил Корда с 5,5 баллами. Второе место разделили Бруксби и Руне – 4,5. У Шаповалова и Баеса по 3 балла, у Лехечки – 2,5.
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