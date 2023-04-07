«Как играть в эту игру? Они все звучат одинаково». Шаповалов, Руне, Корда снялись в видео, где узнавали коллег по стону

ATP выпустила ролик, в котором игроки пытались узнать коллег по стонам во время ударов

Это продолжение видео, которое вышло в марте.

На этот раз участвовали Хольгер Руне, , , , и .

Первыми звучали стоны . Никому не удалось узнать его без подсказки, что загаданный игрок – американец.

Вторым был . Его тоже отгадали не сразу: кому-то подсказали, что это игрок с одноручным бэкхендом, кому-то – что он швейцарец. Шаповалов с улыбкой пожаловался: «Ребята, вы сами-то можете отгадать? Это невозможно. Как играть в эту игру? Они все звучат одинаково».

Третьими звучали стоны Баеса. Он не узнал себя, хотя предположил, что это игрок из Южной Америки или Испании. В качестве версий он назвал и .

Четвертым был Бруксби. Он сразу узнал себя. Руне тоже назвал его без подсказок: «Я слышал его множество раз».

Пятым включили . «Я представляю, как он играет, но не могу вспомнить лицо», – пытался отгадать Лехечка. Когда он понял, о ком речь, то со смехом сказал: «Он по-разному стонет на каждом турнире. Даже в каждом сете!»

Шестым был . Руне, Корда, Баес и Бруксби сначала решили, что это . Лехечка сразу узнал канадца: «У него очень характерный стон. Такого больше ни у кого нет».

Седьмым загадали . «Мне неловко просить столько подсказок», – сказал Бруксби.

Если участники догадывались не с первой попытки, они получали полбалла. Победил Корда с 5,5 баллами. Второе место разделили Бруксби и Руне – 4,5. У Шаповалова и Баеса по 3 балла, у Лехечки – 2,5.

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