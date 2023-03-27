Циньвэнь Чжэн о неудачной смене ракетки: «В Австралии было очень трудно контролировать мяч. Когда вернулась к старой, стало гораздо комфортнее»
Циньвэнь Чжэн считает неудачную смену ракетки одной из причин проблем на старте сезона.
«Я приняла неверное решение насчет ракетки. Я пыталась внести кое-какие изменения, чтобы придать ударам дополнительную мощь. Но в итоге поняла, что эта ракетка не помогает, потому что на протяжении всего турнира в Австралии мне было очень трудно контролировать мяч.
Думаю, со стороны было заметно, что у меня проблемы с контролем. Я продолжала пытаться, потому что сначала считала, что дело во мне. Но когда вернулась к старой ракетке, мне стало гораздо комфортнее».
Королева Циньвэнь – новая суперзвезда тенниса. Снимается для GQ и Cosmopolitan и не боится амбиций
Комментарии