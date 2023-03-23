Евгений Кафельников: «ТБШ, «Мастерсы» находятся под огромным давлением Федерера»

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru рассказал, кого считает самым влиятельным человеком в теннисе за последние 20 лет.

– (Щелкает ручкой). У кого самое большое влияние в теннисе?

– Да. Кто больше всего изменил игру?

– Нет. Кто больше всего изменил игру? Или кто больше всех влияет на принятие тех или иных решений вне корта?

– Можно и на тот, и на тот вопрос.

– На второй вопрос – безусловно, Федерер. От него все просто в экстазе.

Что касается игры… (Задумывается). Уникален Надаль, уникален Джокович. Исходя из того, что Федерер уже сейчас не лидер по титулам на «Больших шлемах», он уже немножко позади. Поэтому Надаль и Джокович.

– А в чем влияние Федерера на принятие решений?

– Все просто в восторге от его швейцарской педантичности, от его гениальности, от его имиджа. Турниры «Большого шлема», турниры серии «Мастерс» находятся под огромным давлением со стороны Федерера в принятии тех или иных решений.

– Например?

– Я сейчас не буду в тонкости и нюансы вдаваться. Но я знаю, что есть те или иные решения, которые принимались и наверняка будут приниматься с утверждения Федерера.

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