Евгений Кафельников: «ТБШ, «Мастерсы» находятся под огромным давлением Федерера»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Евгений Кафельников Теннис

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru рассказал, кого считает самым влиятельным человеком в теннисе за последние 20 лет.

(Щелкает ручкой). У кого самое большое влияние в теннисе?

– Да. Кто больше всего изменил игру?

– Нет. Кто больше всего изменил игру? Или кто больше всех влияет на принятие тех или иных решений вне корта?

– Можно и на тот, и на тот вопрос.

– На второй вопрос – безусловно, Федерер. От него все просто в экстазе.

Что касается игры… (Задумывается). Уникален Надаль, уникален Джокович. Исходя из того, что Федерер уже сейчас не лидер по титулам на «Больших шлемах», он уже немножко позади. Поэтому Надаль и Джокович.

– А в чем влияние Федерера на принятие решений?

– Все просто в восторге от его швейцарской педантичности, от его гениальности, от его имиджа. Турниры «Большого шлема», турниры серии «Мастерс» находятся под огромным давлением со стороны Федерера в принятии тех или иных решений.

– Например?

– Я сейчас не буду в тонкости и нюансы вдаваться. Но я знаю, что есть те или иные решения, которые принимались и наверняка будут приниматься с утверждения Федерера.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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12 комментариев

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СладкаЯгода
Всё давление Федерера на ТБШ и Мастерсы в последние годы карьеры -- сыграет или пропустит.
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ugmyanswer
Ответ Dm ycontact
Ходили слухи, что лишение Уимбла рейтинговых балов, была идея Федерера и он, лично лоббировал это. Результат на лицо, от этого постановления АТР, Джоковича лишили первенства, хоть и на время, иначе, Джокович мог обогнать Федерера и по непрерывности недель на первой строчке. Ему прервали непрерывную первую строчку рейтинга.
Если Федя это делал специально ради Джоки-то ж ал кий швейцарский г ад ёныш detected
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СладкаЯгода
Решение замедлить траву на Уимблдоне видимо принималось под влиянием Федерера.
Федерер выступал за то, чтобы в туре сохранились быстрые и медленные корты - "Сейчас мы играем на почти одинаковых поверхностях".
Федерер категорически был против подсказок тренеров.

Можно продолжить, но мне кажется, что этого достаточно чтобы убедиться, что влияние Федерера сильно преувеличено.
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Tarkovski
Чувствуется не самое тёплое отношение Кафеля к Роджеру. Жене повезло что он играл раньше эпохи Бигов - ни РГ ни АО при них бы он не взял
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Dm ycontact
Молодец Евгений, что посмел и вслух рассказал увиденное им за кулисами. Респект ему за это
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Dm ycontact
Ответ Korendos
Федерер и правда в какой-то момент стал самым популярным теннисистом мира. Но сейчас это уже не так.
Ходили слухи, что лишение Уимбла рейтинговых балов, была идея Федерера и он, лично лоббировал это. Результат на лицо, от этого постановления АТР, Джоковича лишили первенства, хоть и на время, иначе, Джокович мог обогнать Федерера и по непрерывности недель на первой строчке. Ему прервали непрерывную первую строчку рейтинга.
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+5
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Раз-два
Ответ Korendos
Федерер и правда в какой-то момент стал самым популярным теннисистом мира. Но сейчас это уже не так.
А кто тогда? Федерер и сейчас самый популярный. Посоревноваться с этим может наверно только Рафа.
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Mobilis
Что то очень много кафеля.
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Andry 72
Он и по зрелищности,понимание игры,красоте ,поведения на корте и вне корта лучший теннисист мира
+4
-3
+1
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Dm ycontact
Роджер — Серый кардинал. Под маской любимца публики и плаксы творит свои темные дела. Но все сокрытое, когда - нибудь станет явным. Плаксы более жестоки, когда облачаются властью
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leon74
Диктофон же есть 😀
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Korendos
Федерер и правда в какой-то момент стал самым популярным теннисистом мира. Но сейчас это уже не так.
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