Джокович о том, что потерял первое место в рейтинге: «Сожаления только сдерживают и заставляют жить прошлым. Поздравляю Алькараса, он этого заслуживает»

отреагировал на то, что потерял первое место в рейтинге.

Серба обошел чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас. Джокович не смог выступить в США, так как не привит от коронавируса.

«Я ни о чем не жалею. Я усвоил, что сожаления только сдерживают и заставляют жить прошлым. А я этого не хочу. И не хочу слишком сильно заглядывать в будущее. Я хочу жить настоящим, но, конечно, думать о будущем, создавать лучшее будущее.

Так что я поздравляю Алькараса. Он полностью заслуживает вернуться на первое место.

Жаль, что я не смог сыграть в Индиан-Уэллс и Майами. Я люблю эти турниры, добился там больших успехов. Но в то же время я осознанно принял такое решение и понимал, что всегда есть вероятность не поехать. Надеюсь, что к ситуация изменится. Для меня это самый важный турнир в Америке.

Я очень хочу там сыграть. В 2021 году, когда я проиграл в финале , я пережил, наверное, один из лучших моментов, связанных с нью-йоркскими зрителями. Мне посчастливилось трижды выиграть этот турнир, много раз быть в финале. И, несмотря на поражение в том матче, я получил много любви, хочу вернуться и снова встретиться с нью-йоркскими болельщиками. С нетерпением жду и надеюсь, что это произойдет».

Также Джокович ответил, сказались ли проблемы на его мотивации.

«Если честно, совсем нет. Наоборот, я как никогда полон энтузиазма, как никогда мотивирован, это касается спорта, семьи, моего фонда и всех проектов вне корта.

Я просто не хочу ни о чем жалеть, не хочу думать о негативных событиях, которые со мной происходят, потому что их будет еще очень много. Это нормально, это жизнь, и в трудные времена ты больше всего растешь».

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