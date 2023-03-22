Джокович о том, что потерял первое место в рейтинге: «Сожаления только сдерживают и заставляют жить прошлым. Поздравляю Алькараса, он этого заслуживает»

Теги Новак Джокович US Open ATP BNP Paribas Open Miami Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович отреагировал на то, что потерял первое место в рейтинге.

Серба обошел чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас. Джокович не смог выступить в США, так как не привит от коронавируса.

«Я ни о чем не жалею. Я усвоил, что сожаления только сдерживают и заставляют жить прошлым. А я этого не хочу. И не хочу слишком сильно заглядывать в будущее. Я хочу жить настоящим, но, конечно, думать о будущем, создавать лучшее будущее.

Так что я поздравляю Алькараса. Он полностью заслуживает вернуться на первое место.

Жаль, что я не смог сыграть в Индиан-Уэллс и Майами. Я люблю эти турниры, добился там больших успехов. Но в то же время я осознанно принял такое решение и понимал, что всегда есть вероятность не поехать. Надеюсь, что к US Open ситуация изменится. Для меня это самый важный турнир в Америке.

Я очень хочу там сыграть. В 2021 году, когда я проиграл в финале Медведеву, я пережил, наверное, один из лучших моментов, связанных с нью-йоркскими зрителями. Мне посчастливилось трижды выиграть этот турнир, много раз быть в финале. И, несмотря на поражение в том матче, я получил много любви, хочу вернуться и снова встретиться с нью-йоркскими болельщиками. С нетерпением жду и надеюсь, что это произойдет».

Также Джокович ответил, сказались ли проблемы на его мотивации.

«Если честно, совсем нет. Наоборот, я как никогда полон энтузиазма, как никогда мотивирован, это касается спорта, семьи, моего фонда и всех проектов вне корта.

Я просто не хочу ни о чем жалеть, не хочу думать о негативных событиях, которые со мной происходят, потому что их будет еще очень много. Это нормально, это жизнь, и в трудные времена ты больше всего растешь».

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5 комментариев

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Tarkovski
Ответ as009595@icloud.com
Так Рафа юс 20 пропустил также из за ковидных ограничений, сам лично, хотя был в ранге действующего победителя, уим для всех отменили и правильно сделали в пик ковида, на ао справка с поликлиники не прокатила
Рафа пропустил ЮС-20 из тактических соображений - не хотел ломать подготовку к грунту, тогда РГ проводился осенью
+3
0
+3
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as009595@icloud.com
Ответ Стэн Смит
Новака лишили минимум трёх титулов БШ. Уимблдон 20 отменили, ЮС 20 судья разыграла комедию, АО 22 не пустили.
Так Рафа юс 20 пропустил также из за ковидных ограничений, сам лично, хотя был в ранге действующего победителя, уим для всех отменили и правильно сделали в пик ковида, на ао справка с поликлиники не прокатила
+1
-5
-4
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as009595@icloud.com
Спасибо за всё Новак, ты бесспорно один из лучших теннисистов на данный момент и в истории, но дальше будет править Карлос и другие, надеюсь на рг в этом году увидим вашу битву с Рафой, минимум в полуфинале
0
-5
-5
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Стэн Смит
Новака лишили минимум трёх титулов БШ. Уимблдон 20 отменили, ЮС 20 судья разыграла комедию, АО 22 не пустили.
+5
-1
+4
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Юрий Р.
Ты ещё свое возьмёшь. И 1 строчка рейтинга от тебя никуда не денется.
Легенда.
+8
0
+8
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