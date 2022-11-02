Вавринка посоветовал Руне «не вести себя как ребенок», упустив три матчбола в первом круге в Париже

В первом круге «Мастерса» в Париже трехкратный чемпион «Больших шлемов» уступил 19-летнему – 6:4, 5:7, 6:7. Во втором сете у швейцарца было два матчбола при счете 5:4, а в третьем – еще один при счете 6:5.

После матча Вавринка остался недоволен поведением Руне и сказал ему во время рукопожатия: «Я бы посоветовал тебе не вести себя как ребенок».

Датчанин, в свою очередь, написал в твиттере: «Вот это борьба! Стэн – невероятный боец, и я очень рад, что прошел во второй круг».

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