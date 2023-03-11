Веснина о «Мастерсе» в Индиан-Уэллс: «Без Джоковича и Надаля сетка совсем иная. Медведев в числе фаворитов»

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Елена Веснина рассказала, кого считает фаворитами «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Наши ребята показали отличный результат, выиграв свои первые матчи. Это было довольно ожидаемо. В Индиан-Уэллс очень непростые условия – нужно привыкнуть к высокогорью. Будем надеяться, что российские теннисисты смогут выступить наилучшим образом на этом турнире.

У многих теннисистов повышаются шансы на титул в отсутствие Новака Джоковича. В числе фаворитов вижу Медведева, Алькараса и Фрица. Думаю, что ещё несколько ребят тоже могут рассчитывать на успех. Без Джоковича и Надаля сетка совсем иная. Наверное, кто-то из американцев сможет удивить нас на этой неделе», – цитирует Веснину «Чемпионат».

Напомним, Веснина выигрывала турнир в Индиан-Уэллс в 2017 году. В финале она обыграла Светлану Кузнецову.

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