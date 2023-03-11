Медведев о том, что в его игре ему нравится больше всего: «Прием. Он не то чтобы уникальный – но не очень распространенный»

Даниил Медведев рассказал, что он хотел бы улучшить и что ему больше всего нравится в игре.

«Конечно, выходы к сетке. Хочу прогрессировать во всем каждый день, но в этом компоненте особенно. Даже сегодня несколько выходов нужно было лучше подготовить. Над этим я больше всего работаю.

У каждого игрока есть свой стиль или лучшие удары. Выходы к сетке – точно не из этой серии. Но хоть я и говорю, что это «мой худший удар», я все равно могу ходить к сетке. Даже в самых сложных матчах и даже, скажем, против Новака на US Open я несколько раз шел к сетке и набирал очки. Так что я очень хочу в этом прибавить.

Что мне нравится больше всего? Прием далеко за задней линией. Он не то чтобы уникальный – но не очень распространенный. Да, мне очень нравится этот удар, он необычный и хорошо у меня получается».

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