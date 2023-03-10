Пегула о колонке Шаповалова про неравенство призовых: «Классно, что он сам выбрал эту тему. Все женщины это очень оценили»

Третья ракетка мира прокомментировала колонку , в которой тот призвал установить равные призовые.

«Здорово, что он использовал возможность высказаться и выбрал эту тему. По-моему, по большей части мужчины это поддерживают. Но они поддерживают, когда их спрашивают. И очень классно, что он сам выбрал эту тему. Все женщины это очень оценили.

Нам лучше, когда мы едины. Совместные турниры – самые крупные, самые сильные. Ко всем лучше относятся, и отношение равное – и в идеале мы бы хотели видеть это все время.

Думаю, мы к этому приближаемся. Конечно, впереди еще долгий путь. Но здорово, что он нашел время, чтобы это подчеркнуть».

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