Пегула о колонке Шаповалова про неравенство призовых: «Классно, что он сам выбрал эту тему. Все женщины это очень оценили»

Теги ATP WTA Джессика Пегула Денис Шаповалов Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала колонку Дениса Шаповалова, в которой тот призвал установить равные призовые.

«Здорово, что он использовал возможность высказаться и выбрал эту тему. По-моему, по большей части мужчины это поддерживают. Но они поддерживают, когда их спрашивают. И очень классно, что он сам выбрал эту тему. Все женщины это очень оценили.

Нам лучше, когда мы едины. Совместные турниры – самые крупные, самые сильные. Ко всем лучше относятся, и отношение равное – и в идеале мы бы хотели видеть это все время.

Думаю, мы к этому приближаемся. Конечно, впереди еще долгий путь. Но здорово, что он нашел время, чтобы это подчеркнуть».

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4 комментария

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Sawka-promakawka
У Дениски в теннисе не все получается, решил хайпануть на другой теме)
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trumpet
Чего только не сделаешь под обещание секса!🤣
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Korendos
Просто ему не повезло с девушкой, а так бы он был миллиардером.
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Евгений Федяев
5 сетов гоу на самых крупных турнирах. Хотя, не многие смогут столько смотреть на женский теннис без перерыва)
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