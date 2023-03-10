Циципас о травме плеча: «Я много играл последние пару месяцев. Теперь за это расплачиваюсь, и это нормально»

Теги ATP BNP Paribas Open Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, что 15 матчей за полтора месяца измотали его организм. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Он вернется в тур после травмы плеча.

«Я много играл последние пару месяцев. Думаю, теперь я за это расплачиваюсь, и это нормально. Я все равно очень люблю эту игру и принял решение приехать сюда и постараться сделать все возможное».

Циципас о том, что в США возвращается после травмы плеча: «Не думаю, что смогу далеко пройти»

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2 комментария

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sined2000
Тем временем Медведев выигравший 14 матчей меньше чем за 3 недели....
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sfrrrR
Спортс, рассказ про травмы Циципаса не вызывает такого же ажиотажа, как его цитаты и изречения. Видите, никого нет. Так что, давайте, ищите
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