Циципас о травме плеча: «Я много играл последние пару месяцев. Теперь за это расплачиваюсь, и это нормально»

рассказал, что 15 матчей за полтора месяца измотали его организм. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Он вернется в тур после травмы плеча.

«Я много играл последние пару месяцев. Думаю, теперь я за это расплачиваюсь, и это нормально. Я все равно очень люблю эту игру и принял решение приехать сюда и постараться сделать все возможное».

Циципас о том, что в США возвращается после травмы плеча: «Не думаю, что смогу далеко пройти»

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