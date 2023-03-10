Циципас о травме плеча: «Я много играл последние пару месяцев. Теперь за это расплачиваюсь, и это нормально»
Стефанос Циципас рассказал, что 15 матчей за полтора месяца измотали его организм. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Он вернется в тур после травмы плеча.
«Я много играл последние пару месяцев. Думаю, теперь я за это расплачиваюсь, и это нормально. Я все равно очень люблю эту игру и принял решение приехать сюда и постараться сделать все возможное».
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