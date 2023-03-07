Александр Метревели: «Джокович в Дубае немного переел. У него появился небольшой животик»

Финалист «Уимблдона»-1973 Александр Метревели назвал самого неудобного соперника для Даниила Медведева.

«Для Дани, по-прежнему, из оставшихся игроков, главный соперник – это Джокович. Мне кажется, Новак в Дубае он немного переел. Может, еда ему понравилась, потому что небольшой животик у него появился. В какой форме будет Надаль и на каких турнирах он будет, пока большой вопрос.

Что касается Алькараса, тоже пока непонятно. Там целая плеяда молодых игроков. Думаю, что Зверев тоже заиграет. Он сейчас уже подбирается к своей форме, близок к тому, чтобы хорошо играть. Американцев там целая плеяда, 5-6 игроков, которые уже могут играть на высоком уровне», – заявил Метревели в эфире «Больше! Лайв».

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