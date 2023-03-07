Александр Метревели: «Джокович в Дубае немного переел. У него появился небольшой животик»

Теги Новак Джокович Александр Метревели 1944 ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Финалист «Уимблдона»-1973 Александр Метревели назвал самого неудобного соперника для Даниила Медведева.

«Для Дани, по-прежнему, из оставшихся игроков, главный соперник – это Джокович. Мне кажется, Новак в Дубае он немного переел. Может, еда ему понравилась, потому что небольшой животик у него появился. В какой форме будет Надаль и на каких турнирах он будет, пока большой вопрос.

Что касается Алькараса, тоже пока непонятно. Там целая плеяда молодых игроков. Думаю, что Зверев тоже заиграет. Он сейчас уже подбирается к своей форме, близок к тому, чтобы хорошо играть. Американцев там целая плеяда, 5-6 игроков, которые уже могут играть на высоком уровне», – заявил Метревели в эфире «Больше! Лайв».

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11 комментариев

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ali13
Ответ tanith
Метревелли на сетанте комментирует сейчас?
ага
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tanith
Метревелли на сетанте комментирует сейчас?
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ARIK2
Ответ ARIK2
Отличнная тема : животик Джлки) как показывает опыт, животики у молодых людей появляются также от несварения( ганатон вам в помощь), еще это комок нервов, трудовая мозоль, и тд, и тп. аыбирайте на веус)))
Судя по синусам, у кого то с чувством юмора…))
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СладкаЯгода
Ответ Юрий Шептухин
После 10-го АО и 22 шлема мотивация не та. Особо не упирался.
Играть против своего основного соперника на харде - мотивация всегда та.
+1
-1
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Юрий Шептухин
Ответ СладкаЯгода
Пару -тройку кг - это было заметно уже на АО. Для Джоковича играть после АО турнир в Дубаи - привычный график. Думаю на игровую форму больше повлияла неопределённость с визой.
После 10-го АО и 22 шлема мотивация не та. Особо не упирался.
+2
0
+2
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Юрий Шептухин
Джокович в Дубае выглядел великолепно, Lacoste повезло c идеальной фигурой №1, форма сидит как влитая. Усушенный Новак справа бить не мог , сейчас нормально.
+2
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СладкаЯгода
Ответ Valery24
Новак уже давненько набрал пару-тройку кг Но дело вовсе не в них,а в элементарной нехватке игровой практики после АО Какой вообще животик🤦‍♀️
Пару -тройку кг - это было заметно уже на АО.
Для Джоковича играть после АО турнир в Дубаи - привычный график. Думаю на игровую форму больше повлияла неопределённость с визой.
+1
-1
0
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ARIK2
Отличнная тема : животик Джлки) как показывает опыт, животики у молодых людей появляются также от несварения( ганатон вам в помощь), еще это комок нервов, трудовая мозоль, и тд, и тп. аыбирайте на веус)))
+1
-2
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Maratik1982
может перепил?🍻🤏
+2
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Valery24
Новак уже давненько набрал пару-тройку кг
Но дело вовсе не в них,а в элементарной нехватке игровой практики после АО
Какой вообще животик🤦‍♀️
+9
-2
+7
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kyckoba
Аааа, так вот в чем дело, переел🙈
+7
0
+7
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