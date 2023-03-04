Джокович об итогах первого турнира после травмы: «Очень доволен нынешним состоянием организма. Я не знал, как отреагирую»

Первая ракетка мира рассказал, что ему дал турнир в Дубае. Там он вернулся в тур после травмы бедра и дошел до полуфинала, где проиграл (4:6, 4:6).

«Очень много хорошего. Из-за ощущений по ходу турнира я очень доволен нынешним состоянием организма. Я не знал, как отреагирую на возвращение после травмы. Теперь доволен.

Я проиграл сопернику, который был лучше. Знаю, что плохо сыграл в некоторые решающие моменты, но уровень его тенниса тут тоже сказался.

Вот и все. Переходим к следующему испытанию».

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