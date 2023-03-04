Джокович об итогах первого турнира после травмы: «Очень доволен нынешним состоянием организма. Я не знал, как отреагирую»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что ему дал турнир в Дубае. Там он вернулся в тур после травмы бедра и дошел до полуфинала, где проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 4:6).

«Очень много хорошего. Из-за ощущений по ходу турнира я очень доволен нынешним состоянием организма. Я не знал, как отреагирую на возвращение после травмы. Теперь доволен.

Я проиграл сопернику, который был лучше. Знаю, что плохо сыграл в некоторые решающие моменты, но уровень его тенниса тут тоже сказался.

Вот и все. Переходим к следующему испытанию».

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2 комментария

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Хозяин патриотов
После какой травмы? Это интервью пятилетней давности, когда у акробата были проблемы с локтем?
0
-3
-3
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Юрий Р.
На мой взгляд, Джокович проиграл в первую очередь самому себе, слишком много желания и эмоций у него вчера было, что ему не характерно. Ладно, год по сути только начался, самые главные турниры ещё впереди.
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0
+3
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