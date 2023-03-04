Джокович о том, может ли обыграть Надаля на грунте: «Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос, может ли он обыграть Рафаэля Надаля на грунте – его любимом покрытии.

«Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис».

Также Джокович, нанесший Надалю больше всех поражений на грунте (8 в 28 матчах), рассказал, что если его не пустят в США, он вернется в тур в Монте-Карло.

«Если не сыграю в Америке, то буду играть на грунте. Наверное, Монте-Карло станет следующим турниром. В таком случае я возьму перерыв, подготовлюсь.

Грунт – самое требовательное покрытие. Чтобы к нему подготовиться, нужно больше всего времени».

Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

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5 комментариев

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rodion1992@ua.fm
Ответ Великий Алонсо
А на данный момент так вообще Джокович его и на грунте с закрытыми глазами обыграет, ибо Надаль уже всё
Скорее ты всё. А Рафа еще вернётся, так что отдыхай.
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dedpihto59
Ответ Великий Алонсо
А на данный момент так вообще Джокович его и на грунте с закрытыми глазами обыграет, ибо Надаль уже всё
Не факт‼️
0
0
0
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Великий Алонсо
А на данный момент так вообще Джокович его и на грунте с закрытыми глазами обыграет, ибо Надаль уже всё
+3
-2
+1
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Великий Алонсо
8 раз выигрывал на грунте Рафу, вопрос Новаку может ли он обыграть Надаля на грунте 🤦‍♂️
+8
0
+8
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ааххахаах, это же надо, 22 победителю ТБШ, игроку, который побеждал Надаля дважды на РГ задать такой вопрос! Я надеюсь этот .удак навсегда потеряет аккредитацию
+5
-6
-1
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