Джокович о том, может ли обыграть Надаля на грунте: «Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис»

Первая ракетка мира ответил на вопрос, может ли он обыграть на грунте – его любимом покрытии.

«Если бы такой возможности не было, друг мой, я бы не играл в теннис».

Также Джокович, нанесший Надалю больше всех поражений на грунте (8 в 28 матчах), рассказал, что если его не пустят в США, он вернется в тур в Монте-Карло.

«Если не сыграю в Америке, то буду играть на грунте. Наверное, Монте-Карло станет следующим турниром. В таком случае я возьму перерыв, подготовлюсь.

Грунт – самое требовательное покрытие. Чтобы к нему подготовиться, нужно больше всего времени».

Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

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