Фриц после победы над Шаповаловым: «Мне не особо нравится, когда в важные моменты я играю зажато и безопасно»

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Денис Шаповалов Теннис

Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым во втором круге в Акапулько – 6:4, 6:4.

«Я доволен тем, как проводил важные розыгрыши – я был очень агрессивен. Мне не особо нравится, когда в важные моменты я играю зажато и безопасно. Я лучше себя чувствую, когда действую агрессивно и рискую».

В четвертьфинале Фриц сыграет с Фрэнсисом Тиафу, у которого ведет 5:1 в личных встречах.

«Мы с Фрэнсисом очень близкие друзья, но при этом и соперники. Мы много друг с другом играли, и я знаю, что обычно подхожу к этому как к обычному матчу. Но все равно есть дополнительное давление – мы оба очень хотим друг друга обыграть».

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