Из-за травмы Алькараса отменили выставочный турнир в Лас-Вегасе

Теги Рафаэль Надаль ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Карлос Алькарас Теннис

Выставочный турнир в Лас-Вегасе, который должен был пройти в воскресенье, отменен из-за травмы второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

«У меня растяжение мышц задней поверхности бедра, которое не позволит играть несколько дней. Я вернусь на корт, когда буду готов на 100%», – заявил испанец.

Изначально в Лас-Вегасе он должен был играть против Рафаэля Надаля, но тот травмировался. Его заменили Фрэнсис Тиафу и Тэйлор Фриц.

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4 комментария

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Function
Ответ Jesse Boy
вот будет прикол, если после лавины авансов останется с одним шлемом в конце карьеры
Это вряд ли. До количества Биг3 скорее всего не наберет , но штук 5 должно быть — игрок он выдающийся. А травмы это нормально в его возрасте — все видимо забыли сколько молодой Джокович снимался по куче причин от судороги до черт знает чего. Даже Федерер над этим немного посмеялся. Но потом поменял диету, пересобрал себя и стал машиной
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Ipkis431
Что завоняли не пойму, травма у человека
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+2
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Jesse Boy
вот будет прикол, если после лавины авансов останется с одним шлемом в конце карьеры
+2
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+1
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DAN10101010
Все ясно. Никакой это не Надаль 2.0. Помимо того, что как игрок не выдающийся, так еще травма на травме.
+4
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+2
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