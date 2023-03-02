Из-за травмы Алькараса отменили выставочный турнир в Лас-Вегасе

Выставочный турнир в Лас-Вегасе, который должен был пройти в воскресенье, отменен из-за травмы второй ракетки мира .

«У меня растяжение мышц задней поверхности бедра, которое не позволит играть несколько дней. Я вернусь на корт, когда буду готов на 100%», – заявил испанец.

Изначально в Лас-Вегасе он должен был играть против , но тот травмировался. Его заменили и .

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