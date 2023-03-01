Рублев в 2023-м отыграл 10 матчболов

за первые два месяца сезона отыграл 10 матчболов.

Он спас:

два матчбола в четвертом круге против ;

три – во втором круге в Дохе против Тэллона Грикспора;

пять – во втором круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина.

В 2023-м Рублев пока не проходил на турнирах дальше четвертьфинала. В Дубае он поборется за выход в полуфинал с .

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