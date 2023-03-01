Рублев в 2023-м отыграл 10 матчболов

Теги Australian Open ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Qatar Total Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев за первые два месяца сезона отыграл 10 матчболов.

Он спас:

  • два матчбола в четвертом круге Australian Open против Хольгера Руне;
  • три – во втором круге в Дохе против Тэллона Грикспора;
  • пять – во втором круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина.

В 2023-м Рублев пока не проходил на турнирах дальше четвертьфинала. В Дубае он поборется за выход в полуфинал с Ботиком ван де Зандшульпом.

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4 комментария

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Евгений Фабиянчук
Всё же МБ на приеме и на подаче - совершенно разные вещи и должны отдельно обозначаться по-хорошему.
Но Андрюха зверь, ничего не скажешь)
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askarik1992
То ли еще будет
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ROBINZON
Нихрена себе - как Рубль подорожал!!!!!
+2
0
+2
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Sincere
И это только за 2 месяца!😆
+6
0
+6
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