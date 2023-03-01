Рублев в 2023-м отыграл 10 матчболов
Андрей Рублев за первые два месяца сезона отыграл 10 матчболов.
Он спас:
- два матчбола в четвертом круге Australian Open против Хольгера Руне;
- три – во втором круге в Дохе против Тэллона Грикспора;
- пять – во втором круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина.
В 2023-м Рублев пока не проходил на турнирах дальше четвертьфинала. В Дубае он поборется за выход в полуфинал с Ботиком ван де Зандшульпом.
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Но Андрюха зверь, ничего не скажешь)