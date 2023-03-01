Рублев о пяти отыгранных матчболах: «Вначале меня захлестывали эмоции. Но постепенно начал прибавлять, верить в себя и совершил безумный камбэк»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина во втором круге в Дубае – 1:6, 7:6(8), 7:6(3). На первом тай-брейке он спас пять матчболов подряд.

«Это уже третий такой матч в сезоне. Я супердоволен, что смог выиграть такой матч у очень сложного соперника. Было непросто.

Вначале я играл не очень хорошо, меня захлестывали эмоции, а он очень здорово начал, бил очень сильно, у меня было не очень много вариантов. Но потом постепенно я начал прибавлять, верить в себя и совершил безумный камбэк с 1:6. До этого я никогда в жизни так не делал.

В итоге выиграл на решающем тай-брейке. Очень доволен».

Также Рублев объяснил свой крик после второго сета.

«Всю партию я был очень напряжен, держал все в себе, даже ни разу не сказал себе «давай» или «вперед». Но когда взял сет, все эмоции пошли наружу».

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2 комментария

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ЭЮЯ
Ответ Лев Чернецов
Чудеса какие-то с Андреем происходят. С победой!
В том и дело, что цена всем этим чудесам может быть очень горькой - в виде нулевого выхлопа в следующем матче. Кого-то такие камбэки выводят на новый уровень, Андрюша же этот новый уровень совсем не вывозит, даже в рамках одной недели.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лев Чернецов
Чудеса какие-то с Андреем происходят.
С победой!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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