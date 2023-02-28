Алькарас, Гаске, Бадоса и Бенчич сыграют на Кубке Хопмана в 2023-м

Сборные Испании, Франции и Швейцарии сыграют на Кубке Хопмана в 2023 году.

Соревнования среди смешанных команд пройдут в Ницце 19-23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трех матчей: мужской и женской одиночек, а также микста.

За Испанию сыграют Карлос Алькарас и Паула Бадоса, за Францию – Ришар Гаске и Ализе Корне, а за Швейцарию выступят Леандро Риеди и Белинда Бенчич.

Составы еще трех команд будут объявлены в марте.

Напомним, последний раз Кубок Хопмана проводился в Перте в 2019-м.

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