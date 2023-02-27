Рейтинг ATP. Медведев стал №7, Фриц дебютировал в топ-5, Сафиуллин выпал из топ-100

Чемпион турнира в Дохе Даниил Медведев стал седьмой ракеткой рейтинга ATP.

Тэйлор Фриц дебютировал в топ-5. Также в топ-50 личный рекорд обновили Тэллон Грикспор и Бернабе Сапата Мираллес.

Полуфиналист турнира в Рио Николас Харри поднялся на 52 строчки.

Роман Сафиуллин выпал из топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 февраля 2023

Если в приложении или мобильной версии таблица отображается не полностью, нажимайте сюда.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе