Рейтинг ATP. Медведев стал №7, Фриц дебютировал в топ-5, Сафиуллин выпал из топ-100
Чемпион турнира в Дохе Даниил Медведев стал седьмой ракеткой рейтинга ATP.
Тэйлор Фриц дебютировал в топ-5. Также в топ-50 личный рекорд обновили Тэллон Грикспор и Бернабе Сапата Мираллес.
Полуфиналист турнира в Рио Николас Харри поднялся на 52 строчки.
Роман Сафиуллин выпал из топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 27 февраля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|6980
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6780
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5805
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5515
|5 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|3660
|6 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|3405
|7 (8)
|Даниил Медведев (Россия)
|3320
|8 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3315
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3245
|10 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3161
|14 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2470
|39 (40)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|989
|42 (63)
|Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
|959
|45 (60)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|944
|52 (70)
|Энди Маррей (Великобритания)
|855
|59 (69)
|Микаэль Имер (Швеция)
|806
|62 (49)
|Маккензи Макдональд (США)
|795
|69 (55)
|Маркос Гирон (США)
|731
|81 (93)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|647
|85 (103)
|Нуно Боржес (Португалия)
|625
|87 (139)
|Николас Харри (Чили)
|616
|96 (121)
|Уго Делльен (Боливия)
|561
|98 (84)
|Алексей Попырин (Австралия)
|556
|102 (101)
|Аслан Карацев (Россия)
|530
|109 (97)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|513
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Это всяко кроет один Мастерс с сеткой на 250
(дикий гогот до соседней улицы)