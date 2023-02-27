Рейтинг ATP. Медведев стал №7, Фриц дебютировал в топ-5, Сафиуллин выпал из топ-100

Теги рейтинги ATP Николас Харри Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Даниил Медведев Тэллон Грикспор Бернабе Сапата Мираллес Теннис

Чемпион турнира в Дохе Даниил Медведев стал седьмой ракеткой рейтинга ATP.

Тэйлор Фриц дебютировал в топ-5. Также в топ-50 личный рекорд обновили Тэллон Грикспор и Бернабе Сапата Мираллес.

Полуфиналист турнира в Рио Николас Харри поднялся на 52 строчки.

Роман Сафиуллин выпал из топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 февраля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 6980
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6780
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5805
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5515
5 (7) Тэйлор Фриц (США) 3660
6 (5) Андрей Рублев (Россия) 3405
7 (8) Даниил Медведев (Россия) 3320
8 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 3315
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3245
10 (10) Хольгер Руне (Дания) 3161
14 (14) Карен Хачанов (Россия) 2470
39 (40) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 989
42 (63) Бернабе Сапата Мираллес (Испания) 959
45 (60) Бенжамен Бонзи (Франция) 944
52 (70) Энди Маррей (Великобритания) 855
59 (69) Микаэль Имер (Швеция) 806
62 (49) Маккензи Макдональд (США) 795
69 (55) Маркос Гирон (США) 731
81 (93) Джордан Томпсон (Австралия) 647
85 (103) Нуно Боржес (Португалия) 625
87 (139) Николас Харри (Чили) 616
96 (121) Уго Делльен (Боливия) 561
98 (84) Алексей Попырин (Австралия) 556
102 (101) Аслан Карацев (Россия) 530
109 (97) Роман Сафиуллин (Россия) 513

 

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8 комментариев

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slim shady 123
каждый раз в статье про рейтинг автор упорно игнорирует существование хуркача
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leo Bonart
Ответ Дима Миронов
у Фрица есть хоть Мастерс,а Рууд король грунтовых 250)
У Рууда два финала ТБШ
Это всяко кроет один Мастерс с сеткой на 250
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Ответ Leo Bonart
Это нам кара за грехи: нефиг было чморить Рууда
у Фрица есть хоть Мастерс,а Рууд король грунтовых 250)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leo Bonart
Ответ romancureman
Фриц номер 5 (дикий гогот до соседней улицы)
Это нам кара за грехи: нефиг было чморить Рууда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Носков
Норри выиграл турнир, обыграв Алькараса, зачем его вообще в этой статье упоминать, да, спортс?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
Медведев реально быстро может в топ-5 вернуться
+4
0
+4
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askarik1992
Ну вот карацев и выпал из топ 100 и по делу
+9
0
+9
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romancureman
Фриц номер 5
(дикий гогот до соседней улицы)
+9
0
+9
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