Новак Джокович: «Буду доволен карьерой и достижениями, даже если больше ничего не выиграю, а Надаль возьмет еще 10 «Шлемов»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович ответил на вопрос, будет ли он доволен, если в конце карьеры у них с Рафаэлем Надалем будет одинаковое количество «Больших шлемов».

«Да, буду. Я хотел бы выиграть больше своего главного соперника. Но когда придет момент, и я должен буду поставить точку, то буду доволен своей карьерой и достижениями, даже если я больше ничего не выиграю, а он возьмет еще 10 «Шлемов».

Может быть, часть меня будет жалеть, что я не выиграл больше него, но сколько будет достаточно? Понимаете?

С одной стороны, нужно быть волком – голодным до большего. Но с другой, в какой-то момент нужно сказать: ого, сколько я всего достиг, нужно этим гордиться, нужно быть благодарным, но воспринимать все это со скромностью».

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