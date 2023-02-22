Новак Джокович: «Я хочу и дальше писать историю тенниса. Некоторые говорят, что открыто заявлять об этом высокомерно, но я считаю, что это нормально»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не знает, до какого возраста будет выступать в туре.

«Нет конечного числа (смеется). Я не ставлю никаких ограничений, сколько буду продолжать. После 30 спортсменов спрашивают о пенсии, особенно теннисистов. Вы назвали это «голодом», но я думаю, что это скорее страсть к спорту и огромное желание соревноваться. Я люблю теннис, люблю играть с сыном, люблю его в любом виде, и нельзя сказать, что я начал испытывать отвращение к теннису, просто потому что это очень большая часть моей жизни.

Если говорить о профессиональных достижениях, то я хочу и дальше писать историю этого вида спорта. Некоторые говорят, что открыто заявлять об этом высокомерно, но я считаю, что это нормально – открыто говорить о своих целях и амбициях. Вот что позволило мне добиться такого успеха – я всегда сосредоточен на следующем вызове, потому что меня постоянно спрашивают о прошлом или о будущем.

Конечно, у нас с командой есть долгосрочный план, шестимесячный график, позволяющий готовиться наилучшим образом, но большая часть моей энергии – психологической и эмоциональной – всегда направлена на следующий шаг. Даже если речь о следующей тренировке: я требователен и всегда стремлюсь выложиться по максимуму, и я прошу команду делать то же самое, поэтому им иногда нелегко. Можно назвать это легкой одержимостью мелочами, из которых состоит спорт. Такую черту можно найти у многих выдающихся спортсменов, например, у Кобе Брайанта».

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