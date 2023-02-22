Новак Джокович: «Я хочу и дальше писать историю тенниса. Некоторые говорят, что открыто заявлять об этом высокомерно, но я считаю, что это нормально»

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22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович не знает, до какого возраста будет выступать в туре.

«Нет конечного числа (смеется). Я не ставлю никаких ограничений, сколько буду продолжать. После 30 спортсменов спрашивают о пенсии, особенно теннисистов. Вы назвали это «голодом», но я думаю, что это скорее страсть к спорту и огромное желание соревноваться. Я люблю теннис, люблю играть с сыном, люблю его в любом виде, и нельзя сказать, что я начал испытывать отвращение к теннису, просто потому что это очень большая часть моей жизни.

Если говорить о профессиональных достижениях, то я хочу и дальше писать историю этого вида спорта. Некоторые говорят, что открыто заявлять об этом высокомерно, но я считаю, что это нормально – открыто говорить о своих целях и амбициях. Вот что позволило мне добиться такого успеха – я всегда сосредоточен на следующем вызове, потому что меня постоянно спрашивают о прошлом или о будущем.

Конечно, у нас с командой есть долгосрочный план, шестимесячный график, позволяющий готовиться наилучшим образом, но большая часть моей энергии – психологической и эмоциональной – всегда направлена на следующий шаг. Даже если речь о следующей тренировке: я требователен и всегда стремлюсь выложиться по максимуму, и я прошу команду делать то же самое, поэтому им иногда нелегко. Можно назвать это легкой одержимостью мелочами, из которых состоит спорт. Такую черту можно найти у многих выдающихся спортсменов, например, у Кобе Брайанта».

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7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
Ответ sa.lari
я откровенно не люблю Джоковича и весь его клан, но говорить он имеет право все, что хочет, а слушать его и верить ли ему, дело каждого, кто сталкивается с его заявлениями. конечно, спортсмен может и, возможно, даже должен озвучивать свои притязания, почему нет-то? он может наставить сколько угодно рекордов, притягательнее для меня его личность никак не станет, но есть много людей, кого он радует, так что флаг ему в руки, я ему ни добра, ни зла не желаю, просто прохожу мимо, если если мне его в глаза не пихают
№le переживёт, что некая радикал-фанатка лицемера Федерера его ненавидит. Особенно после Уимба-2019, где Волк Гоатович морально сломал её божка... Таких ноунейм фанаток в мире хватает. В том финале наиболее яркой была "дама с пальцем"... Не надо себя сдерживать. Всё правильно делаешь.
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Радость Ди Мария
/ Можно назвать это легкой одержимостью мелочами, из которых состоит спорт. /

Проще одним словом - перфекционизм.
+1
0
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sa.lari
я откровенно не люблю Джоковича и весь его клан, но говорить он имеет право все, что хочет, а слушать его и верить ли ему, дело каждого, кто сталкивается с его заявлениями. конечно, спортсмен может и, возможно, даже должен озвучивать свои притязания, почему нет-то?
он может наставить сколько угодно рекордов, притягательнее для меня его личность никак не станет, но есть много людей, кого он радует, так что флаг ему в руки, я ему ни добра, ни зла не желаю, просто прохожу мимо, если если мне его в глаза не пихают
+2
-8
-6
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ARTEM PROKAZOV
Можно было найти… сейчас уже Чёрной Мамбы с нами нет.
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Jesse Boy
тоже мне писака...
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sashati
Да, хорошо писать это залог долголетия!
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Anamarija Lampič
А что скажет главная болельщица серба Valery24?:)
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