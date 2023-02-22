Ига Швентек: «Мне бы хотелось, чтобы WTA многое изучила и изменила. Например, выбрала подходящее место для итогового»

Теги ATP WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек высказалась о развитии женского тенниса.

«Сейчас, после нескольких лет разговоров о нашей нестабильности, мы все же играем стабильно. Есть много топ-игроков, которые отлично выступают на большинстве турниров. Думаю, болельщики могут выбрать любимую теннисистку и за нас болеть.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы WTA-тур расширялся как бизнес, становился популярнее, сокращал разницу призовых с ATP и привлекал болельщиков. Наш теннис приносит те же эмоции, что и мужской, поэтому я считаю, что в женском туре можно найти что-то такое, чего не найдешь в ATP.

Мне бы хотелось, чтобы WTA многое изучила и изменила. Например, выбрала подходящее место для итогового турнира».

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5 комментариев

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Мария Ефремова
Если уж она как номер один в штатах не смогла собрать зрителе, то где она собралась это делать?
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Yo Life
Ответ sashati
"Наш теннис приносит те же эмоции, что и мужской" - а ты смени шорты на мини юбку, и будут другие эмоции..
Азаренко в коротких леггинсах не вызвала в тебе эмоции?
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sashati
"Наш теннис приносит те же эмоции, что и мужской" - а ты смени шорты на мини юбку, и будут другие эмоции..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ Сергей Кононов
Дорогая, в Киев топы не поедут
Тогда в Краков!
0
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Сергей Кононов
Дорогая, в Киев топы не поедут
+4
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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