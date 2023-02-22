Ига Швентек: «Мне бы хотелось, чтобы WTA многое изучила и изменила. Например, выбрала подходящее место для итогового»

Первая ракетка мира высказалась о развитии женского тенниса.

«Сейчас, после нескольких лет разговоров о нашей нестабильности, мы все же играем стабильно. Есть много топ-игроков, которые отлично выступают на большинстве турниров. Думаю, болельщики могут выбрать любимую теннисистку и за нас болеть.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы WTA-тур расширялся как бизнес, становился популярнее, сокращал разницу призовых с ATP и привлекал болельщиков. Наш теннис приносит те же эмоции, что и мужской, поэтому я считаю, что в женском туре можно найти что-то такое, чего не найдешь в .

Мне бы хотелось, чтобы WTA многое изучила и изменила. Например, выбрала подходящее место для итогового турнира».

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