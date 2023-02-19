Самсонова выиграла у Бадосы самый длинный матч сезона

15-я ракетка мира Людмила Самсонова в первом круге турнира в Дубае выиграла у №20 WTA Паулы Бадосы самый длинный матч сезона WTA. Встреча, закончившаяся со счетом 6:7, 7:6, 6:4, продолжалась 3 часа 22 минуты.

24-летняя россиянка, неделю назад в финале Абу-Даби упустившая три матчбола против Белинды Бенчич, выполнила 12 эйсов и сделала счет личных встреч с экс-второй ракеткой мира 3-0.

Из шести последних сыгранных теннисистками сетов четыре решились на тай-брейках (2-2). В сегодняшнем матче после обмена сетами на старте решающего теннисистки обменялись брейками, а у испанки был брейк-пойнт на 3:1. Россиянка отыграла его ударом навылет, после чего под ноль взяла подачу соперницы в седьмом гейме.

«С Паулой всегда сложно. Она невероятный игрок, так что я очень горда, что до конца оставалась в игре. Думаю, я расту от матча к матчу, ото дня ко дню. Я знаю, что путь долгий, и надеюсь продолжить в том же духе».

Во втором круге Самсонова сыграет с Циньвэнь Чжэн, которую на прошлой неделе обыграла в Абу-Даби.

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