Бенчич об отыгранных матчболах в финале против Самсоновой: «Доказала себе, что могу упорно бороться»

Теги WTA Белинда Бенчич Людмила Самсонова Abu Dhabi Women's Tennis Open Теннис

Белинда Бенчич прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой в финале в Абу-Даби. Швейцарка отыграла три матчбола и победила 1:6, 7:6(8), 6:4. В ОАЭ она взяла второй титул в сезоне и восьмой в карьере.

«Это был действительно напряженный матч, и я рада, что смогла отыграть эти матчболы. Действительно старалась оставаться в игре, бороться за каждое очко и просто делать все возможное.

Очень рада уехать отсюда с титулом. Я провела тут несколько хороших, но тяжелых матчей. Доказала себе, что могу упорно бороться, оставаться в матчах и каким-то образом менять ситуацию на корте».

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2 комментария

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antonanton_
Бенчич победила заслуженно, сделала все для этого👏🏻
Люда все равно молодец! Хоть и шансов выиграть сегодня было достаточно и во втором сете при 5:5 и на тай брейке и даже в третьем при 4:5…теперь главное делать выводы из ошибок и становиться опытнее и тогда побед будет еще много (ей только 24, лет 5 есть точно выигрывать)
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инок
Бенчич с победой! Самсонова играет на титул, и в решающем сете все ключевые запорола. Про матчболы вообще нет слов...
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