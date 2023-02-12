Бенчич об отыгранных матчболах в финале против Самсоновой: «Доказала себе, что могу упорно бороться»
Белинда Бенчич прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой в финале в Абу-Даби. Швейцарка отыграла три матчбола и победила 1:6, 7:6(8), 6:4. В ОАЭ она взяла второй титул в сезоне и восьмой в карьере.
«Это был действительно напряженный матч, и я рада, что смогла отыграть эти матчболы. Действительно старалась оставаться в игре, бороться за каждое очко и просто делать все возможное.
Очень рада уехать отсюда с титулом. Я провела тут несколько хороших, но тяжелых матчей. Доказала себе, что могу упорно бороться, оставаться в матчах и каким-то образом менять ситуацию на корте».
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Люда все равно молодец! Хоть и шансов выиграть сегодня было достаточно и во втором сете при 5:5 и на тай брейке и даже в третьем при 4:5…теперь главное делать выводы из ошибок и становиться опытнее и тогда побед будет еще много (ей только 24, лет 5 есть точно выигрывать)